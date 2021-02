Un account per una quota di mercato, l'offerta di Parler a Donald Trump

A distanza di pochissimi giorni dal licenziamento dell'ormai ex-CEO di Parler John Matze, emergono nuovi interessanti dettagli sulla vicenda culminata con le violenze di Capitol Hill e la rimozione dell'app da tutti gli store.

Quella che un tempo si definiva "la principale piattaforma al mondo per la libertà di parola" ha infatti repentinamente votato per un cambio di rotta. La rimozione dell'ex-CEO è strettamente legata anche al suo morbido approccio sulla moderazione dei temi trattati sulla piattaforma, considerando politiche più aggressive come lesive per la libertà di espressione.

Ciò che darà un ulteriore scossone alla piattaforma, ma anche dei grattacapi legali all'ormai ex Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump e al suo team, è quanto emerso da un rapporto di Buzzfeed News.

La Trump Organization avrebbe infatti intrattenuto, sin dal luglio scorso, una serie di colloqui e contrattazioni con i piani alti dell'azienda al fine di ottenere una quota di mercato del social network in cambio della presenza dell'ex Presidente sulla piattaforma.

Anche se l'accordo alla fine è sfumato, questa serie di contatti fra le parti potrebbero comunque costituire materiale importante per future vicende giudiziarie. L'unica attenuante, come riportato da Buzzfeed News, risiede nel fatto che l'allora Presidente non avrebbe mai presenziato ad alcun incontro fra le parti.

Ennesima gatta da pelare per Parler, che è recentemente tornata online grazie all'hosting fornito da Epik, provider che ospita fra le altre cose anche dei siti di ultradestra.