Questo potrebbe essere l'account 'segreto' di Mark Zuckerberg su TikTok

Mark Zuckerberg a quanto pare sta marcando stretto TikTok, il nuovo social network per adolescenti che è rapidamente diventato il fenomeno del momento. I ragazzi di BuzzFeed hanno scoperto che il CEO di Facebook si sarebbe iscritto alla piattaforma di condivisione video, sotto mentite spoglie.

Il giovane imprenditore americano, secondo la popolare testata, avrebbe scelto il nickname @finkd per qualche motivazione non nota. Nel nome è presente esplicitamente "Mark Zuckerberg" ed il profilo collegato sembra effettivamente reindirizzare all'account Instagram di Mr.Facebook.

In molti hanno fatto notare che Zuckerberg ha usato il nick @findk anche sul suo account Twitter inattivo. Tuttavia, almeno al momento in cui stiamo scrivendo la pagina TikTok non è verificata e conta solo su poche migliaia di followers e zero attività, senza nè video o mi piace pubblicati.

Tra le persone seguite figurano Jason Derulo ed Ariana Grande, oltre ad una serie di content creators che sono accomunati dal badge di verifica. Tra i follow figura c'è anche la leggenda del basket Shaquille O'Neal, Bruno Mars, Selena Gomez, alcune superstar di TikTok come Coren Gray (34,9 milioni di follower), Baby Ariel (29,9 milioni di follower), Jacob Sartorius (21. milioni di follower), Lucas e Marcus Dobre (18,1 milioni), Danielle Cohn (14,5 milioni di follower), ed un'altra serie di account.

L'amore di Zuckerberg per TikTok non è nuovo: nel 2016 infatti secondo alcuni rapporti avrebbe tentato di acquistare Musical.ly, l'applicazione da cui è nato poi il social network.

Quest'oggi alla lunga schiera di VIP italiani si è aggiunto anche l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha aperto il suo profilo ufficiale.