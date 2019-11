L'account Twitter di Elon Musk non deve essere preso sul serio, secondo i suoi legali

Nella nuova documentazione presentata in tribunale nel caso che vede protagonista Elon Musk contro il sub inglese accusato di pedofilia lo scorso anno, i difensori del sudafricano hanno affermato che l'account Twitter del CEO di Tesla non dovrebbe essere preso sul serio.

A sostegno di tale tesi, i legali del numero uno di SpaceX hanno posto alcuni esempi in cui Musk si è auto definito "un marziano", ma anche in cui ha discusso della possibilità di "lanciare i razzi di SpaceX di notte perchè sono più facili da nascondere al buio" e di "un'imminente apocalisse di zombie" al momento della presentazione del lanciafiamme della Boring Company.

In risposta i rappresentanti di Unsworth hanno posto l'esempio del tweet oggetto di indagine da parte Securities and Exchange Commission in merito ai "finanziamenti garantiti" per ritirare Tesla dal mercato azionario, che gli è costato una multa di 40 milioni di Dollari ed un accordo con la stessa agenzia governativa.

Un'accusa rapidamente allontanata dalla controparte, secondo cui "scegliere un tweet tra gli oltre 9000 di Musk per dimostrare che usa Twitter per diffondere informazioni reali è altamente fuorviante".

Qualche mese fa il miliardario aveva provato a ritrattare sul tweet, affermando che l'espressione incriminata, ovvero "pedo guy" non rappresenta un'accusa di pedofilia.