Lo stesso account Whatsapp può ora essere usato su quattro cellulari

Con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook, l'amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato l'arrivo di un'importante novità per Whatsapp.

Il CEO, nella fattispecie, ha annunciato che a partire dalla giornata odierna è possibile effettuare il login nello stesso account Whatsapp su un massimo di quattro cellulari. Si tratta di un'estensione molto importante, che faciliterà la vita ai molti utenti che quotidianamente si affidano alla piattaforma per messaggiare con amici e parenti.

Zuckerberg non ha specificato se l'opzione è stata attivata a livello mondiale oppure se - come avvenuto in altre circostanze in passato - si tratterà di un rollout graduale.

L'ultimo periodo è stato piuttosto movimentato dal fronte Whatsapp: proprio qualche giorno fa infatti l'applicazione ha dato il benvenuto alla funzione "Conserva nella chat" che permette di conservare i messaggi effimeri più importanti, a patto che il mittente lo consenta.

I rumor però parlano di una Meta al lavoro su tante opzioni e novità da portare nell'applicazione prossimamente. Ad esempio, qualche giorno fa abbiamo pubblicato il leak di WABetaInfo secondo cui Whatsapp starebbe per modificare la tastiera a livello d'interfaccia, con delle piccole ma significative modifiche che mirano a migliorare l'esperienza utente complessiva e la facilità d'uso del popolare client. Ovviamente non è dato sapere quando arriveranno tra le mani degli utenti però.