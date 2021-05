Accumulo di mercurio senza precedenti nell'Oceano Pacifico

Un recente articolo scientifico pubblicato su Scientific Reports by Nature, ha rivelato come quantità senza precedenti di mercurio altamente tossico sono state ritrovate nelle trincee più profonde dell' Oceano Pacifico.

Lo studio internazionale, che ha coinvolto nello sforzo paesi come Danimarca, Canada, Germania e Giappone, ha registrato le prime misurazioni diretta della deposizione di mercurio in uno degli ambienti più difficili da campionare sul pianeta, ed anche il più profondo, a circa 8-10 km negli abissi marini.

Le quantità di mercurio scoperto in quest'area supera qualsiasi valore mai registrato prima in sedimenti marini remoti, ed è addirittura superiore a molte aree contaminate direttamente da emissioni industriali.

Questi alti livelli di mercurio possono essere rappresentativi dell'aumento collettivo delle emissioni antropiche nei nostri oceani, che le trincee oceaniche immagazzinano come una discarica permanente, seppellendo, nelle profondità, tali inquinanti per milioni di anni. La tettonica delle placche porterà poi questi sedimenti ancor più in profondità nel mantello superiore della terra.

Pur eliminando il mercurio dalla biosfera, con questo processo naturale, rimane però abbastanza allarmante quanto di questo inquinante sia finito nelle fosse oceaniche, tale da poter essere un indicatore della salute generale dei nostri oceani.

Questi studi richiedono però un ambio campionamento aggiuntivo delle profondità marine, ed in particolare delle trincee oceaniche, per supportare questo lavoro preliminare. In definitiva questa ricerca migliorerà l'accuratezza dei modelli ambientali di mercurio e la gestione dell'inquinamento globale di tale elemento.