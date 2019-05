Accuse di Spotify, l'UE aprirà indagine formale su Apple

Alla fine Apple sarà indagata dall'UE, lo rivela un report trapelato nelle ultime ore e riportato dal Financial Times. Spotify aveva presentato un ricorso dove sosteneva che l'azienda di Cupertino starebbe abusando della sua posizione dominante, favorendo il suo Apple Music a scapito dei concorrenti.

Poco dopo anche Kaspersky Lab aveva minacciato di presentare un reclamo simile, questa volta l'atteggiamento "da monopolista" di Apple riguarderebbe le app per il parental control.

Spotify poi contestava quella che è stata definita la "Apple Tax", il fatto che il colosso si prenda il 30% di ogni dollaro incassato dalla piattaforma di streaming con le sottoscrizioni via App Store. La percentuale ora è scesa al 15%.

"Se paghiamo questa percentuale ci tocca alzare artificialmente il prezzo della nostra sottoscrizione premium, portandolo molto sopra a quello di Apple Music", aveva detto lo scorso Marzo il CEO di Spotify Daniel Ek. "Allo stesso tempo, se non la pagassimo avremmo una serie di limitazioni tecniche e funzionali".

L'azienda accusa Apple di averle impedito di estendere alcune sue feature, facendole integrare con Siri, gli HomePod e Apple Watch.

"Senza l'App Store, Spotify non avrebbe il business che ha oggi", ha risposto con un comunicato Apple. "Apple connette Spotify con i nostri utenti. Diamo loro una piattaforma, condividiamo con loro strumenti per lo sviluppo software fondamentali. Inoltre abbiamo costruito e fornito un sistema di pagamento sicuro, che consente agli utenti di avere acquisti in-app senza preoccupazioni. Spotify ci sta chiedendo di tenere per se tutti questi vantaggi, e allo stesso tempo trattenere il 100% dei suoiricavi".