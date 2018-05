Acer annuncia la nuova serie di monitor e PC della linea Nitro

Acer, alla Global Press Conference, ha svelato anche i nuovi monitor e desktop da gaming che si vanno ad inserire nella già folta gamma di prodotti a marchio Nitro, ma andiamo in ordine e vediamo tutti i prodotti nel dettaglio.

Si è partiti con la serie Nitro 50 di PC desktop, dedicata a coloro che necessitano di una potenza di elaborazione alta. Basati sull'ottava generazione di processori Intel Core, i PC sono dotato di schede grafiche NVIDIA GeForce GTX 1070, in grado di fornire prestazioni in linea con le esigenze dei gamer.

I PC della linea Nitro 50 sono perfettamente in grado di gestire le immagini in 4K, e supportano anche il collegamento di quattro schermi in contemporanea, manna dal cielo per i videogiocatori che intendono fare lunghe sessioni di gioco.

A livello di memoria, troviamo 3 terabyte di memoria ed un SSD da 512 gigabyte, mentre a livello hardware è presente anche il comodo ripiano dotato di ricarica wireless per mantenere sempre carichi e pronti gli accessori, sfruttando lo standard Qi.

Oltre a fornire un'ottima resa estetica, grazie allo chassis con luce a LED rosse, i desktop Nitro 50 ottimizzano anche la banda a disposizione per giochi, navigazione e streaming attraverso la tecnologia Realtek Dragon LAN.

I desktop della serie Acer Nitro 50 saranno disponibili nella regione Emea ad Agosto al prezzo di partenza di € 1499.

Successivamente si è passati alla gamma di monitor Nitro VG0 ed RG0.

Si tratta di monitor IPS dotato della tecnologia Radeon Freesync. La gamma VG0 arriva sul mercato con un display da 27, 23,8 e 21,5 pollici, con risoluzioni 4K UHD, WQHD o Full HD.

Dotati di un profilo sottile da 6,8 millimetri, i monitor Nitro RG0 sono disponibili nelle varianti da 27 e 23,8 pollici. La risoluzione 1920x1080@75Hz offre dettagli di ricchezza elevati e rappresenta un'ottima soluzione per i giochi in Full HD o per la produttività.

I pannelli IPS hanno un angolo di visione di 178 gradi, sia in orizzontale che in verticale, e possono essere inclinati da 5 a 20 gradi (per la serie RG0 si può passare da -5 a 15 gradi).

I monitor, complessivamente, coprono il 72% dello spazio NTSC e offrono luminosità di 250 cd/m2. Due altoparlanti stereo da 2W offrono inoltre un audio di qualità mentre le porte HDMI, VGA e DisplayPort permettono il collegamento a un'ampia gamma di PC per la riproduzione di potenti effetti sonori.

I monitor della serie Acer Nitro VG0 saranno disponibili in Europa a fine Maggio al prezzo di partenza di € 129.

I monitor della serie Acer Nitro RG0 saranno disponibili in Europa a fine Maggio al prezzo di partenza di € 169.