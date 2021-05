Acer annuncia i nuovi monitor da gaming Predator per PS5 ed Xbox Series X

Acer annuncia oggi le new entry della gamma di monitor da gaming Predator, certificati Vesa Display HDR: Predator CG437K S, Predator X38 S e Predator X28. Come sottolineato dal produttore, si tratta di monitor progettati per i giocatori professionisti e casual gamer.

Partendo dal Predator CG437K S, si tratta di un monitor da gaming da 42,5 pollici certificato NVIDIA G-SYNC con risoluzione UHD (3840x2160 pixel), progettato per tutte le console presenti sul mercato. Garantita anche la compatibilità con l'HDMI 2.1, grazie a due portate dedicate, mentre il refresh rate è di 144Hz con VRR utilizzando un solo cavo. La luminosità massima garantita è di 1000 nits, mentre la classificazione Delta E < 3 del monitor e la copertura del 90% della gamma di colori DCI-P3 sono in grado di garantire una riproduzione dei colori accurata. Presenti anche delle strip con illuminazione RGB che possono essere sincronizzate con la musica e con i contenuti media.

Per quanto concerne il Predator X38 S, invece, si tratta di un monitor UWQHD+ con raggio di curvatura 2300R con DCI-P3 fino al 98% e classificazione Delta E < 2. Anche qui troviamo la certificazione Vesa DisplayHDR 600, un refresh rate di 175 Hz con overlock ed un tempo di risposta di 0,3ms G-To-G. Lo schermo è da 37,5 pollici IPS Agile-Splendor, ed include anche la Game Mode oltre che la modalità eSport di NVIDIA G-Sync. Tra le altre feature segnaliamo anche NVIDIA Reflex Latency Analyzir e NVIDIA G-Sync Ultimate.

Infine, il Predator X28 è un monitor da 28 pollici UHD con display IPS, certificazione VESA DisplayHDR400 ed offre un refresh rate di 155Hz con overlock con tempo di risposta G to G di 1ms. Anche qui troviamo la modalità super fluida grazie a NVIDIA G-SYNC e G-SYNC Esport, oltre che il Latency Analizer.

Veniamo quindi ai prezzi:

Predator CG437K S sarà disponibile in Italia a novembre con prezzi a partire da 1599 euro.

Predator X38 S sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da 2199 euro.

Predator X28 sarà disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 1199 euro.

Specifiche, prezzi e disponibilità potrebbero variare a seconda dei paesi. Per quanto riguarda l'Italia, le notizie saranno comunicate successivamente. In giornata odierna sono stati annunciati anche i nuovi laptop da gaming Acer.