Acer annuncia i nuovi notebook della serie ConceptD 7 Ezel e la workstation ConceptD 700

Acer, in occasione del CES 2020 ha annunciato l'ampliamento della linea di PC Creator, con i nuovi notebook convertibili della serie ConceptD 7 Ezel e la workstation ConceptD 700.

ConceptD 7 Ezel Pro rappresenta la soluzione ideale per coloro che necessitano della massima potenza, grazie al processore Intel Xeon, GPU NVIDIA Quadro RTX ed il supporto alla memoria ECC, accompagnato da Windows 10 Pro. L'arrivo sul mercato è previsto da Maggio ad un prezzo di partenza di 2.999 Euro.

Per i flussi di lavoro più pesanti, è disponibile anche il ConceptD 7 Ezel, che è equipaggiato con il processore Intel Core H-Series, la GPU NVIDIA GeForce RTX, fino a 32 gigabyte di memoria DDR7 e l'SSD NVMe PCe fino a 2 terabyte. La commercializzazione è in programma a partire da Aprile a 2.499 Euro.

Ciò che accomuna i due dispositivi è la cerniera Ezel che li rende ideali per tutti gli scenari di lavoro: è possibile usarli per collaborare in team, disegnare con la penna Wacom o presentare i progetti ai clienti. Il tutto grazie agli schermi IPS 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel da 8 milioni di pixel.

La workstation ConceptD 700, invece, rappresenta secondo Acer la soluzione ideale per registi, progettisti, architetti ed ingegneri, e sfoggia tutta la potenza del processore Intel Xeon E con grafica fino alla NVIDIA Quadro RTX 4000. Sarà disponibile a Marzo ad un prezzo di partenza di 1.699 Euro.

"Stiamo ampliando la nostra linea ConceptD con nuovi form factor convertibili per supportare i professionisti della creatività", ha dichiarato Jerry Kao, Co-COO, Acer Inc. "Ideale per i coloro che creano progetti in 2D e 3D, siamo entusiasti di espandere la linea con questi nuovi e potenti strumenti che possono supportare sempre più il lavoro dei creator".