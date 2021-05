Acer annuncia PC da gaming Predator Orion 3000 e Nitro 50 con RTX 30: specifiche e prezzi

Dopo la presentazione dei nuovi laptop da gaming con CPU Intel Tiger Lake-H, Acer ha annunciato in data odierna il refresh della nuova linea gaming desktop Predator Orion 3000 e Acer Nitro 50, con diverse alternative a seconda della presenza di processori Intel Core di undicesima generazione o AMD Ryzen 5000 Series, assieme a NVIDIA RTX 30.

Cominciamo dal PC Predator Orion 3000 (P03-630) dotato di processore Intel Core i7 di undicesima generazione, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 basata su architettura Ampere con l’ultima gen di Ray Tracing e la possibilità di installare fino a 64 GB di memoria RAM DDR4. Ad accertarsi temperature basse all’interno del PC sono ventole FrostBlade 92x92 mm realizzate su misura seguendo gli ultimi schemi della tecnologia proprietaria di Acer. Le ventole FrostBlade sono inoltre illuminate da 4 LED RGB personalizzabili con il software Acer PredatorSense.

Il collegamento a Internet è affidato a Intel Killer E2600 con tecnologia Wi-Fi 6 e funzionalità MU-MIMO, una completa gamma di porte USB 3.2 di seconda generazione sia di tipo A che di tipo C e chip audio DTS:X Ultra. Predator Orion 3000 è equipaggiato con un vetro temperato laterale, opzionale e comunque conforme allo standard EMI, mentre lato archiviazione è possibile installare fino a 2 TB di SSD PCIe2 NVMe (1TB x 2) e fino a 6 TB HDD (3TB x 2).

Acer Nitro 50 è invece disponibile in due versioni, N50-120 con CPU AMD e N50-620 con CPU Intel. La prima propone i processori desktop AMD Ryzen 9 5900 di ultima generazione, mentre la seconda presenta un processore Intel Core i7 di 11esima generazione, entrambi ideali per pesanti task grafici, di video editing e di creazione di contenuti. Lato grafica, invece, c’è il supporto di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

Entrambi i due modelli permettono di avere un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR4 dual channel a 3200 MHz, fino a 6 GB di HDD SATA 3 grazie a due slot da 3.5”, non mancano però anche slot M.2 2280 PCIe NVMe SSD. Lato connettività, invece, troviamo il supporto alla connessione wireless 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6, porta Ethernet Dragon LAN 1G e numerose porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C e di Tipo A.

La serie Nitro 50 può essere anche dotata di un pad wireless integrato che funziona con tutti gli smartphone che supportano lo standard Q e che consente di caricare i dispositivi più velocemente rispetto ai classici caricatori wireless da 5W, anche in soli 60 minuti. Altre caratteristiche sono l’audio immersivo DTS:X, il sistema operativo Windows 10 Home, ventole FrostBlade, Wi-Fi 6 e la presenza di molti LED. L’applicazione NitroSense permette, infine, di monitorare costantemente le temperature del processore e della scheda grafica, oltre che impostare la velocità di rotazione delle ventole e molte altre funzioni.

Predator Orion 3000 (P03-630) sarà disponibile in Italia da settembre con prezzi a partire da 949 euro. Acer Nitro 50 (N50-620) sarà disponibile in Italia da agosto con prezzi a partire da 799 euro. Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai paesi.