Acer annuncia tre nuovi monitor Predator, tra cui un modello OLED da 55''

Acer, in occasione del CES 2020 di Las Vegas, ha annunciato il lancio di tre nuovi monitor della linea Predator tra cui un modello OLED 4K da 55 pollici. Il Predator CG552K sfoggia un pannello con refresh rate di 120Hz, supporto al G-Sync di NVIDIA ed offre un tempo di risposta di 0,5 ms. La risoluzione invece è di 3840x2160 pixel.

La luminosità può essere controllata automaticamente tramite il sensore di luce ambientale, che la regola in base alle condizioni della stanza. E' presente anche un chip di prossimità che mette il display in modalità di risparmio energetico quando rileva che non c'è nessuno nelle vicinanze. A livello di porte sono presenti tre ingressi HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4, USB-C e due porte USB 20 ed USB 3.0. Sono disponibili anche due altoparlanti da 10 W e delle strisce luminose personalizzabili.

L'Acer Predator x32 invece è da 32 pollici ed offre una risoluzione 4K UHD di 3840x2160 pixel. Acer ha incluso anche un sistema di retroilluminazione a LED con dimmering locale a 1152 zone, con luminosità fino a 1440 nits. Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 1400 e supporta il 99% della gamma Adobe RGB e l'89,5% della gamma Rec2020, oltre ad una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. E' anche incluso il supporto NVIDIA G-SYNC Ultimate. Gli angoli di visualizzazione del pannello IPS sono di 178 gradi, combinati con un supporto regolabile in altezza e girevole. Sono presenti quattro porte USB.30 e due altoparlanti stereo da 4W.

Infine, la lineup è completata dal Predator X38, che sfoggia un pannello curvo da 37,5 pollici con curvatura di 2300R che supporta l'UWQHD+ con risoluzione di 3840x1600 pixel. Anche questo, ha ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR 400 ed include il supporto al G-Sync di NVIDIA. Il monitor copre il 99% della gamma di colori DCI-P3 ed una frequenza di aggiornamento di 175Hz in overclock.

Il supporto presente nella confezione può essere inclinato tra -5 e 35 gradi e può essere orientato anche in altezza. Le porte includono l'HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, insieme a tre ingressi USB 3.0. Fronte altoparlanti, sono presenti due speaker da 7W.