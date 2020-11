Acer Aspire 5 con i5 ed SSD da 256GB e Galaxy M31 in offerta su Amazon per il Black Friday

Ancora offerte su Amazon, a tre giorni dal Black Friday del prossimo 27 Novembre. Nella giornata odierna la società di Jeff Bezos propine a prezzi ridotti due prodotti molto interessanti: un laptop targato Acer ed il Galaxy M31 di Samsung.

L'Acer Aspire 5 disponibile a prezzo ridotto è dotato di processore Intel Core i5-1035G1, accompagnato da 8 gigabyte di RAM DDR4 ed SSD da 256GB, a cui si aggiunge uno schermo da 14 pollici FHD IPS LED LCD, mentre come sistema operativo è presente Windows 10 Home. Amazon permette di acquistarlo a 649 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino, per un risparmio del 7%. Nella scheda prodotto però viene sottolineato che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime", e per questo motivo la consegna a casa è prevista solo per lunedì 30 Novembre, per coloro che effettueranno l'ordine entro le prossime 10 ore e 7 minuti.

In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy M31, lo smartphone della società coreana con display da 6,4 pollici Super AMOLED, dotato di quattro fotocamere posteriori, 64 gigabyte di memoria interna espandibile tramite microSD, 6GB di RAM e batteria da 6000 mAh. Il prezzo proposto è di 229,90 Euro.