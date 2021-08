Acer Back To School, che sconto: notebook gaming con RTX 3050 a 899 euro!

La carenza di GPU è ormai una questione ben nota. Tra l'altro, a quanto pare si continuerà in questo modo per un bel po' di tempo, in quanto non mancano i segnali che indicano che la disponibilità di schede video sarà limitata per tutto il 2022. In questo contesto, arriva un'offerta che potrebbe fare gola a non pochi.

Infatti, nel contesto della sua iniziativa "Back To School" (che ha un nome poco originale, ma d'altronde il periodo è quello e molte società stanno infatti lanciando promozioni per la "ripartenza"), Acer ha avviato uno sconto di 200 euro sul notebook da gaming Nitro 5 AN515-55. Per chi non lo sapesse, si tratta di un portatile che dispone di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata, nonché di 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il processore è un Intel Core i5-10300H, mentre lo schermo è un IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz. Il sistema operativo è Windows 10 Home a 64-bit.

In ogni caso, stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Acer, generalmente il costo del notebook sarebbe di 1099 euro. Tuttavia, grazie alla succitata promozione "Back To School", basta aggiungere il prodotto al carrello per far calare il prezzo di 200 euro. In questo modo, il costo finale diventa 899 euro. Niente male, considerando il periodo: per intenderci, dando un'occhiata ad Amazon Italia, nonché ai portali ufficiali di Unieuro e MediaWorld, non abbiamo trovato nessun notebook RTX a un prezzo simile.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che hanno intenzione di acquistare un portatile da gaming.