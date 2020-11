Acer Black Friday: fino al 50% di sconto su PC, monitor e notebook da gaming

Acer annuncia oggi il lancio del Black Friday in Anticipo sul proprio Store. Il produttore garantisce fino al 50% di sconto su tanti prodotti, tra cui PC, monitor e notebook da gaming, ma vediamo quali sono i più interessanti.

Il Predator Orion 3000, un PC desktop da gaming con processore Intel Core i7-9700 octa-core, 16 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 1 terabyte e NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6 gigabyte di memoria dedicati può essere acquistato a 1.499 Euro: come indicato nella pagina promozionale infatti nel momento in cui si inserisce il prodotto nel carrello viene applicato uno sconto di 400 Euro. Lo stesso vale anche per il modello con NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, che passa da 1.699 a 1.299 Euro.

L'Acer Nitro 5, invece, con Intel Core i7-10750H hexa-core, 16 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 1 terabyte e NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti invece passa a 1.299 Euro: lo sconto è di 200 Euro.

Per quanto riguarda i monitor, invece, citiamo lo sconto di 100 Euro sul Predator ZX curvo da 35 pollici, che viene proposto a 999 Euro. L'Acer H7 da 27 pollici invece passa a 449 Euro: lo sconto è di 150 Euro.

La pagina promozione, comprensiva di tutte le offerte, può essere raggiunta a questo indirizzo.