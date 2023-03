Acer colpita da un grave attacco hacker: rubati 160GB di file riservati

Acer ha confermato che un utente malintenzionato ha avuto modo di accedere ad uno dei suoi server ed ha messo in vendita un database da 160GB contenente informazioni riservate dell’azienda. Fortunatamente i dati degli utenti sembrano però essere al riparo.

“Abbiamo recentemente rilevato un incidente di accesso non autorizzato ad uno dei nostri server contenente documenti per i tecnici di riparazione”, ha detto martedì a The Register un portavoce di Acer. “Mentre la nostra indagine è in corso, al momento non vi è alcuna indicazione che i dati dei consumatori siano stati archiviati su quel server”.

Alcune informazioni emerse e pubblicate su BreachForums riferiscono che i 160GB sono composti da 655 directory e 2.869 file. L’utente Kernelware, che ha diffuso le informazioni sull’attacco, spiega che i dati rubati includono diapositive e presentazioni riservate, manuale per i tecnici che lavorano al customer care, fine in formato Windows Imaging, file binari, dati dell’infrastruttura back-end, documenti riservati sui prodotti, Product Key digitali sostitutivi, file ISO, file di Windows, componenti del BIOS e file ROM.

Lo stesso Kernelware che ha messo in vendita il database ha anche precisato che come metodo di pagamento accetta solo la criptovaluta Monero, ma non ha diffuso informazioni sul prezzo.

Nel frattempo, in merito alle mosse future di Acer di recente è emersa l’informazione che Acer lancerà nel 2023 le GPU Radeon Custom.