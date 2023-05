Acer alla conquista del mercato custom: ecco RTX 4090 e Radeon RX 7900

Dopo aver comprato un Ryzen X3D bruciato, Steve Burke di GamersNexus è tornato alla carica con due prodotti molto interessanti, due versioni custom di Acer per schede video NVIDIA e AMD.

Steve Burke è stato invitato al quartier generale di Acer proprio per mettere le mani su queste schede, che sarebbero in fase di valutazione da parte dell'azienda. La prima del lotto è la RTX 4090, ma ciò che potrebbe interessarvi è che, al contrario di quanto il formato possa suggerire, sotto la scocca nasconde un sistema di dissipazione a liquido, senza radiatore esterno ma tutto completamente integrato nel corpo principale.

Il secondo modello oggetto del teardown è una non meglio identificata Radeon RX 7000 con allestimento Predator. Difficile che possa trattarsi di una 7600 con raffreddamento a tre ventole, quindi dovrebbe essere una 7900 XT o XTX. Quelle mostrate dall'editor di GN non è chiaro se siano schede destinate al mercato retail oppure OEM o, addirittura, sample non destinati affatto alla vendita. Tuttavia, è chiaro che quando si parla della possibilità di avere nuova concorrenza, nuove proposte e nuovi design in questo segmento, l'attenzione è praticamente automatica, soprattutto se si parla di chi aveva svelato la Intel ARC A770 Predator BiFrost.

Entusiasmo alle stelle quindi, soprattutto in virtù del vuoto lasciato da EVGA e dell'interesse evidente di Acer nel collaborare con tutti e tre i produttori di schede video.