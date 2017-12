Acer dona CloudProfessor per studenti in difficoltà dell'Istituto Pier Cironi di Prato

, da sempre impegnata nel sostenere il mondo Education, dona alcuni kitcompleti di Kit Espansioni Gigo per un laboratorio di robotica educativa dell’Istituto Pier Cironi di Prato.

La donazione prevede una partnership educativa e formativa fra l’Istituto Pier Cironi ed Acer, ad implementazione della collaborazione avviata 2 anni fa grazie al supporto dell’azienda TT Tecnosistemi.

Luca Elisei, Business Development Manager BYOC e Riccardo Tavola, Education Market Supervisor di Acer, hanno partecipato oggi alla consegna dei kit Acer CloudProfessor che consentiranno agli studenti di imparare a programmare e creare per l’IoT utilizzando dispositivi mobili.

Luca Elisei afferma: “Siamo orgogliosi di poter supportare l’Istituto Pier Cironi nel progetto Pon “W La squola”, contrasto alla dispersione e al disagio, offrendo agli studenti in difficoltà il modo per poter attuare processi di apprendimento innovativi. Acer CloudProfessor è parte del nostro contributo per assicurare che gli studenti di oggi siano preparati per il mondo di domani. Soluzioni tecnologiche come questa forniscono ai ragazzi una grande rampa di lancio per la programmazione informatica. Presentare i concetti di computing in modo semplice e divertente è la chiave per rendere gli studenti entusiasti per le loro prossime grandi sfide. Con il CloudProfessor, puntiamo a stimolare l’entusiasmo a proposito dei sistemi IoT e delle possibilità del cloud computing".

Acer CloudProfessor offre una combinazione di componenti hardware, software e servizi cloud. È il modo più semplice, per tutti coloro che non conoscono l’ecosistema IoT, per imparare cosa è il Cloud e come portare le proprie creazioni nel mondo.

Oltre al modulo CloudProfessor, il kit contiene una scheda di sviluppo Arduino Leonardo, una scheda di sviluppo LED101, un Arduino shield Seeed, due LED, due sensori (luce e temperatura) e un piccolo motore per consentire movimenti con progetti di robotica. Questo kit consente l’accesso all’Acer BYOC, Build Your Own Cloud, un ecosistema realizzato con partner provenienti da diversi settori, dai chipset, ai sensori, al sistema operativo fino ai fornitori di applicazioni. Questa connettività pre-configurata significa che gli utenti possono collegare e far funzionare

immediatamente i loro dispositivi e le creazioni. È importante il fatto che ciò consente loro di collegarsi ed esplorare senza doversi preoccupare delle complessità della sicurezza, dell’accesso alle API e altre questioni tecnologiche che potrebbero distrarli dall'obiettivo principale: apprendere in modo divertente e coinvolgente.

Per semplificare l’utilizzo del kit, CloudProfessor è stato progettato per funzionare su smartphone e tablet ed è compatibile con Android, Chrome OS e i dispositivi iOS. Gli studenti imparano attraverso tutorial come lavorare con linguaggi di programmazione come JavaScript, Blockly e LiveCode per completare semplici scenari e trarre ispirazione per creare i propri progetti. Eliminando la necessità di un computer, i moduli sono estremamente portatili e consentono di lavorare al progetto ogni qualvolta l'utente ne ha voglia: in aula o durante un viaggio, per esempio.

Insieme ad aziende come Gigo, Acer fornisce agli studenti il modo più semplice per entrare in contatto con l’Internet delle Cose. Utilizzando CloudProfessor e l’hardware fornito come punto di partenza, il kit consente di iniziare con un pacchetto di otto applicazioni. Per ogni espansione aggiuntiva, Acer offre codici di esempio utilizzabili per proseguire con il progetto iniziato.

L’unità Acer CloudProfessor è un elegante scatola nera (108 x 44 x 13 mm e un peso inferiore ai 100 g) che si collega attraverso connessioni wireless 802.11a/b/g/n e Bluetooth 4.0 + HS. Lo spazio di archiviazione viene fornito attraverso una memoria flash integrata da 16 GB e l'unità può leggere schede MicroSD fino a 128 GB di capacità. Tutto il dispositivo sfrutta un processore Intel® Atom x5 Z8300 con chipset CherryTrail, un potente strumento che apre una vasta gamma di possibilità per l’esplorazione del mondo IoT.