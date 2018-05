Acer: dove seguire la Global Press Conference di questo pomeriggio

Si terrà questo pomeriggio, alle 17:00, la conferenza di apertura della Global Press Conference di Acer, la conferenza annuale che il produttore terrà questo pomeriggio nella splendida cornice di New York. Qualche istante fa la compagnia ha annunciato che il keynote di apertura sarà trasmesso in diretta su Facebook.

Per tutti gli interessati, sarà possibile seguirlo live attraverso il player che vi lasciamo in calce alla notizia: il via è previsto tra circa due ore, quando Acer finalmente toglierà il velo dai prodotti attesi dagli utenti.

Almeno al momento ancora non abbiamo indicazioni precise su cosa mostrerà la compagnia, ma è altamente probabile si concentri su prodotti per il gaming e computer laptop indirizzati al mercato della produttività.

Everyeye è presente all'evento con il caporedattore della sezione magazine, Alessio Ferraiuolo, che ci mostrerà in diretta e da vicino le principali novità. Nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni arriveranno anche approfondimenti e focus on dei device che andremo a provare.

Nel frattempo, però, non ci resta che attendere il via della conferenza. L'appuntamento è alle 17:00 su Everyeye per tutte le notizie, direttamente da New York.