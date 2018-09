Acer: ecco le foto dello stand direttamente dall'IFA di Berlino

Dopo avervi mostrato le foto degli stand che Panasonic e MSI hanno allestito all'IFA di Berlino, ora tocca a quello di Acer.

Sono tanti i prodotti mostrati dalla compagnia durante la fiera: cominciamo con quello più bizzarro ma allo stesso tempo interessante di tutti, la poltrona da gioco Predator Thronos. Definirla una semplice poltrona non le renderebbe affatto giustizia, dato che è equipaggiata con tre monitor da 27 pollici, può ospitare al suo interno un PC da gaming e vibra in base al titolo a cui state giocando. Reclinabile fino a 140 gradi, peso di 220 kg.

Abbiamo poi il Predator Triton 900, un laptop da gaming convertibile 2 in 1 caratterizzato da uno schermo "mobile", in grado di ruotare di 180 gradi. Il display supporta la risoluzione 4K UHD, è touchscreen ed è equipaggiato con la tecnologia G-Sync di NVIDIA. Ci sono inoltre i nuovi notebook della linea Aspire e Swift: Aspire 7, notebook con processore Intel i7 di ottava generazione, un display 4K e una scheda video Radeon RX Vega M GL, e l'all-in-one Aspire Z 24, dotato di un display FullHD da 23.8 pollici borderless, CPU fino a un i7 di ottava generazione, GPU Nvidia MX150 e 32 GB di RAM. Per quanto riguarda la gamma Swift, abbiamo i nuovi Swift 5 e 7.

Chiude le danze il nuovo headset dedicato alla Mixed Reality, OJO 500, dotato di un sistema audio integrato all'interno del visore che vi farà dimenticare la necessità di indossare un paio di cuffie.