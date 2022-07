Acer, al via il Flash Sale Weekend: 20% di sconto su tutto per 72 ore

Acer lancia oggi il Flash Sale Weekend, 72 ore in cui proporrà il 20% di sconto su tutto, inclusi un’ampia gamma di computer laptop ed accessori. Lo sconto si applica direttamente nel carrello.

Tra i laptop segnaliamo la presenza dell’Acer Aspire 3, un notebook da 15,6 pollici Full HD con display 1920x1080 pixel, basato sul processore Intel Pentium Silver N6000, 4GB di RAM DDR4 ed SSD da 256 gigabyte di storage, a cui si aggiunge Windows 11 Home come sistema operativo.

In offerta troviamo anche tantissimi Chromebook, tra cui l’Acer Chromebook 314 con schermo tattile: si tratta di un Chromebook con processore Intel Celeron N4020 dual-core, 4GB di RAM LPDDR4 e 64 gigabyte di memoria flash.

Interessante anche l’Acer Enduro T1, il tablet semi-rugged con Android 9.0 Pie, processore ARM Cortex A73, 4GB di RAM LPDDR4 e 64 gigabyte di memoria flash eMMC.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. I tempi di consegna e spedizione variano a seconda del prodotto: la flash sale terminerà tra 72 ore, ma Acer specifica che è soggetta all’esaurimento delle scorte, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse. Il 20% si applica direttamente nel carrello al momento della finalizzazione dell'ordine.