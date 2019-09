Acer: le foto dallo stand dell'IFA di Berlino. Spicca la postazione da gaming

Continua il nostro coverage all'interno dell'IFA di Berlino. Quest'oggi vi mostriamo le fotografie scattate dalla nostra redazione all'interno dello stand di Acer, in cui sono ancora in mostra tutte le novità svelate poco più di cinque giorni fa sul palco della fiera teutonica.

La conferenza di Acer infatti è stata una delle più ricche dell'intero IFA e, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella notizia dedicata, il produttore ha dato ampio spazio a vari aspetti della propria lineup.

Dal fronte del gaming, il piatto forte è stata la nuova prestazione Predator Thronos Air, che sarà disponibile prossimamente ed è a tutti gli effetti una cabina in grado di immergere i videogiocatori in un mondo a se. La mastodontica struttura in acciaio è composta da una poltrona, una scrivania ed un braccio porta monitor che è in grado di supportarne fino a tre. La poltrona, regolabile a varie angolazioni, garantisce un elevato comfort ed include anche una funzione di massaggio che offre il rilassamento muscolare soprattutto a seguito delle sessioni di gaming più impegnative ed intense. Il PC si posiziona dietro alla poltrona e grazie ad un sistema di gestione dei cavi impedisce di inciampare e tiene libera la strada da ingombri.

A parte ciò, sono anche stati presentati i nuovi notebook da gaming.