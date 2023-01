Acer senza freni: al CES i nuovi laptop da gaming, con Intel Raptor Lake e NVIDIA RTX 40

Dopo avervi parlato dei nuovi notebook ROG da gaming presentati al CES 2023, anche Acer annuncia un corposo refresh per la sua lineup di prodotti hardware e software dedicati ai videogiocatori. Quest'anno, in particolare, il salto sarà più evidente che mai, grazie all'implementazione delle GPU NVIDIA RTX 40 sotto la scocca dei laptop next-gen.

Arrivano i portatili gaming Nitro 16 e Nitro 17

La prima novità del CES 2023 di Acer, almeno lato gaming, sono i laptop Nitro 16 e Nitro 17 con GPU NVIDIA GeForce RTX di serie 40 e con CPU Intel Core di tredicesima generazione. In particolare, la compagnia taiwanese lancerà Acer Nitro 16 con un display WUXGA o WQXGA da 16" con refresh rate da 165 Hz e supporto per NVIDIA Advanced Optimus, che consente di passare rapidamente dalla grafica integrata a quella dedicata. Il PC vanta poi un'illuminazione RGB a quattro zone, e verrà lanciato in Italia nel mese di maggio al prezzo di partenza di 1.499 Euro.

Nitro 17, invece, avrà un Intel Core di serie HX di tredicesima generazione: la peculiarità del device dovrebbe essere uno chassis con un peso inferiore ai 3 kg e delle dimensioni relativamente contenute, almeno per gli standard di un portatile da gaming, con uno spesso compreso tra i 27,9 e i 28,9 millimetri. Lo schermo del notebook sarà da 17" e avrà un refresh rate da 144 o da 165 Hz, a seconda della variante prescelta. Presentato con sistema operativo Windows 11, Nitro 17 avrà una RAM DDR5-4800 fino a 32 GB e uno storage M.2 fino a 2 TB. il prezzo di partenza di Nitro 17 sarà di 1.599 Euro, mentre la commercializzazione è previsa per il mese di maggio.

I nuovi monitor e laptop Predator

Grandi novità sono in arrivo anche per la linea Predator da gaming, che si ingrandirà con Predator Helios 16 e con Predator Helios 18. I due laptop avranno una CPU Intel Core i9 o i7 della serie HX, entrambe di tredicesima generazione, e una GPU NVIDIA GeForce RTX di serie 40 fino alla 4080 mobile. Helios 16 avrà poi uno schermo da 16" WQXGA con refresh rate da 165, 240 o addirittura 250 Hz, mentre Helios 18 sarà lanciato con un display da 18" WUXGA a 165 Hz o WQXGA a 165 o 240 Hz, o ancora con un pannello Mini-LED superveloce a 250 Hz. Il prezzo di partenza dei due device sarà rispettivamente di 2.399 Euro (per Helios 16) e di 2.499 Euro (per Helios 18).

Accanto ai due portatili, la linea Predator accoglierà anche i monitor da gaming Predator X45 e X27U, due schermi OLED rispettivamente da 45" e da 27". Nel primo caso parliamo di un monitor curvo 800R Ultra-Wide con cornice sottile e risoluzione UWQHD da 3.440 x 1.440 pixel; nel secondo, invece, il display sarà un WQHD con risoluzione da 2.560 x 1.440 pixel, luminosità massima a 1.000 nit e latenza di 0,01 ms. In entrambi i casi, i prezzi di lancio supereranno i 1.000 Euro, attestandosi sui 1.799 Euro per Predator X45 e sui 1.099 Euro per Predator X27U.

Si svela la tecnologia 3D SpatialLabs TrueGame

Infine, durante il CES di Las Vegas Acer ha svelato l'ultimo aggiornamento di SpatialLabs TrueGame, la sua applicazione proprietaria per il gioco in 3D senza occhiali. Il nuovo aggiornamento include 3D Sense, una serie di effetti 3D stereoscopici volti a soddisfare le necessità dei giocatori in termini di dettagli visivi, di effetti e di intensità della profondità 3D.

L'applicazione utilizza il tracciamento oculare di SpatialLabs, la visualizzazione 3D stereoscopica e le soluzioni di rendering delle immagini in tempo reale, in modo da creare delle vere e proprie immagini in 3D. La funzione One-click Game Play, poi, permette di avviare i giochi compatibili direttamente in 3D e con le impostazioni personalizzate da 3D Sense, in modo da garantire un'esperienza immersiva a misura di qualsiasi utente.