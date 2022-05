Acer sempre più green: i nuovi prodotti Vero svelati all'evento next@Acer 2022

Dopo l'incredibile evento next@Acer 2021, in cui il vulcanico produttore asiatico ha svelato decine di prodotti, tra cui anche proiettori con VRR, è arrivato il grande appuntamento del 2022.

In questo nuovo anno, uno dei main focus dell'azienda è l'ecosostenibilità, tra materiali, approccio, imballaggi e il programma Earthium. Acer, attualmente, è già un produttore in grado di sfruttare per il 40% energie rinnovabili, con l'obiettivo di arrivare al 100% entro il 2035.

In tandem con Intel, con cui Acer vanta un sodalizio che dura ormai da anni, le due compagnie mirano a una maggiore ecosostenibilità, un obiettivo possibile soprattutto se l'industria troverà il modo di unire le forze. Frutto di questa collaborazione è la gamma Acer Vero, con dispositivi su piattaforma Intel Evo costruiti intorno al concetto di tutela dell'ambiente da dentro a fuori, a partire dalla scocca in materiali riciclati.

La gamma Acer Vero nasce nel 2021 con l'obiettivo di rappresentare uno spiraglio verde nell'industria tecnologica. La risposta incredibile del pubblico ha portato Acer a potenziare ulteriormente la sua presenza sul mercato con la gamma Vero, ora con nuovi dispositivi ecosostenibili dalla scatola alle plastiche OBP con rischi legati al potenziale inquinamento degli oceani.

Il prodotto cardine è l'Acer Aspire Vero con display da 14 pollici, Windows 11 e processori Intel di dodicesima generazione su piattaforma Intel Evo. Corpo costituito in plastica PCR, ovvero da riciclo, e OBP per la produzione del touchpad. Quanto all'imballaggio, anch'esso costituito in materiali riciclati, Acer ha compiuto un ulteriore passo in avanti con inchiostro a base d'acqua e una sottile ingegnerizzazione modulare che consente di trasformare la scatola in un box portaoggetti per la casa o in una cuccia per gatti, i divisori in stand per il laptop e la base in un'incubatrice per far germogliare le piante.

Oltre al bellissimo Aspire Vero, la gamma si espande ora con altri prodotti, notebook, miniPC proiettori, monitor e il primo Veriton Vero AIO, sempre con configurazioni sino all'Intel Core i9 di dodicesima generazione e scocca in plastica riciclata, che caratterizza anche mouse e tastiera del kit.

Quanto ai monitor Acer Vero, troviamo ora soluzioni IPS FullHD da 23,8 e 27 pollici, con il modello maggiore dotato di USB-C a 90W e certificazione TUV EyeSafe.

Oltre ai Vero Gadget, tra cui mouse e tastiere, arriva anche la Vero Collection di accessori tra cui magliette, zaini e cover, in due linee, una OBP e una PCR, ognuna coi suoi tratti distintivi.



Nel corso dell'evento next@Acer 2022, Acer ha anche annunciato il bellissimo Acer Swift 3 OLED.