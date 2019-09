Acer: all'IFA 2019 arrivano i nuovi notebook da gaming Predator Triton 300 e 500

Altri annunci dal fronte Acer, nel corso della conferenza in corso all'IFA 2019 di Berlino. La società di Taipei ha infatti presentato la nuova linea di notebook da gaming Predator Triton, composta da due modelli ultraleggeri.

Il Predator Trion 300 rappresenta l'ultima novità del listino, ed è basato ovviamente su Windows 10. A livello estetico Acer conferma il design sottile e leggero: il notebook pesa solo 2,3 chilogrammi nonostante il telaio in alluminio nero opaco, attenuato dalle luci blu che caratterizza gli altri portatili.

All'interno troviamo il processore Intel Core i7 di nona generazione, affiancato dalla GPU Nvidia GeForce GTX 1650 e 16GB di RAM DDR4 a 2666Hz, aggiornabile a 32GB. Al fine di offrire il massimo spazio di archiviazione per i giochi, supporta fino a due SSD PCIe NVMe da 1TB in RAID 0 ed un disco rigido fino a 2 TB. Le sessioni di gioco in rete sono garantite dai moduli Killer Wi-Fi 6 AX 1650 e Killer Ethernet.

Il display IPS Full HD da 15,6 pollici è caratterizzato da cornici ultrasottili e refresh rate di 144Hz, a fronte di un tempo di risposta overdrive di 3ms. Il pannello garantisce colori realistici che evidenziano ogni dettaglio dei giochi, mentre l'audio è fornito da Waves Nx.

La tastiera invece dispone di un sistema di retroilluminazione RGB a zone, con tasti dedicati Turbo e Predator Sense. I tasti WASD, le frecce ed i tasti dedicati sono trasparenti e di forma concava.

Il Triton 500 è invece disponibile con uno schermo Full HD da 15,6 pollici da 300Hz. Spesso soli 17,9 millimetri e con un peso di 2,1 chilogrammi, il notebook ha un telaio interamente in metallo resistente, e cornici che misurano solo 6,3 millimetri.

Acer Predator Triton 300 sarà disponibile ad Ottobre al prezzo di 1.299 Euro, mentre il Triton 500 arriverà nei negozi il mese successivo a 2.099 Euro.