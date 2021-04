Acer, un imponente monitor Ultrawide con tecnologia Mini LED all'orizzonte

Nota soprattutto per l'eccezionale rapporto qualità prezzo delle sue proposte nel settore notebook, come gli ultimi prodotti della gamma Nitro, Acer si è distinta anche per la produzione di monitor ad alte prestazioni di qualità particolarmente elevata.

Di recente abbiamo avuto modo di provare l'Acer Predator X34 GS, monitor in formato Ultrawide dal rapporto 21:9 con pannello curvo da 34 pollici e Refresh Rate fino a 180Hz.

La notizia di oggi riguarda un nuovo monitor di fascia altissima, l'Acer EI491CRG9, apparso sulle pagine del noto store cinese Taobao prima ancora dell'annuncio ufficiale, con tutte le specifiche tecniche a corredo.

Il display proposto da Acer presenta un imponente pannello curvo da 49 pollici con Aspect Ratio 32:9 con risoluzione 5120 x 1440 e frequenza di aggiornamento a 240Hz, oltre a tempi di risposta riportati di 1ms G2G. Presenti all'appello anche la certificazione AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità con NVIDIA G-Sync.

Per quanto già interessante a primo impatto, scorrendo fra le specifiche le sorprese sono destinate a continuare. Il mega pannello di Acer infatti propone la retroilluminazione Mini LED con 2048 zone di local dimming, con gestione della luminosità a 12 bit.

Presente anche la certificazione VESA DisplayHDR 2000, sul quale speriamo di scoprire qualche nuovo dettaglio nelle prossime settimane. La nuova certificazione dovrebbe offrire una luminosità di picco superiore rispetto alle attuali proposte con certificazioni HDR 1000 e HDR 1400 quindi, come riporta la fonte, è ragionevole aspettarsi una luminosità massima di 2000 cd/m2.

Completano la scheda tecnica un rapporto di contrasto di 4000:1, angoli di visuale di 178° sia in verticale che in orizzontale e la copertura del 95% della gamma cromatica DCI-P3.

Ci aspettiamo molto da questo nuovo interessante pannello, attualmente in vendita a una cifra molto vicina ai 2300 dollari, quindi decisamente al di sotto rispetto alle proposte commerciali di pari fascia.