Acer lancerà le sue prime schede grafiche AMD Radeon custom nel 2023?

Acer è certamente nota per l’hardware offerto sul mercato, compresi i laptop da gaming mostrati al CES 2023, ma si tratta perlopiù di prodotti pre-assemblati. A breve la situazione potrebbe cambiare, in quanto il marchio asiatico potrebbe entrare nel business delle GPU per PC desktop con una serie Predator ad hoc.

Fino a oggi Acer ha lanciato solo l'A770 16GB Predator BiFrost e l'A380 Predator, entrambe basate su GPU Intel Arc Alchemist, per il mercato DIY. Nel corso di quest’anno il portfolio potrebbe però allargarsi: secondo MyDrivers, l’azienda starebbe preparando delle linee di produzione per realizzare GPU AMD Radeon personalizzate.

Le varianti interessate non sono note e, per di più, la fonte originale non ha nemmeno parlato con assoluta certezza di questa mossa sorprendente da parte di Acer: sul forum Board Channels, infatti, il tipster avrebbe parlato semplicemente di un “grande produttore pronto ad entrare nel mercato delle schede grafiche nel 2023”, citando poi l’interesse di Acer per il segmento.

Per la società la scelta migliore sarebbe aspettare il lancio dei nuovi modelli di fascia media Radeon RX 7800 e 7700, considerato che ormai le RX 7900 XTX e XT lanciate nel novembre 2022 sono approdate sugli scaffali dei negozi in più versioni custom da produttori già consolidati. Per ora consigliamo comunque di prendere queste indiscrezioni cum grano salis in attesa delle conferme da parte di Acer; chissà, magari arriverà qualche sorpresa!