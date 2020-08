ACER lancia le offerte speciali: prodotti Gaming fino a 300 euro in meno

Dopo avervi parlato dell'offerta legata al monitor OMEN X Emperium 65, torniamo a trattare le promozioni legate al campo PC. Tuttavia, questa volta il brand coinvolto è ACER e, più precisamente, gli sconti sono relativi ai prodotti gaming.

Infatti, la società taiwanese ha pubblicato una pagina sul suo sito ufficiale in cui sono presenti parecchie offerte legate al mondo PC. Non ci sono solamente notebook da gaming, ma anche tappetini, mouse, cuffie e chi più ne ha più ne metta. A titolo di esempio, riportiamo di seguito alcune offerte che potrebbero risultare interessanti per una certa tipologia di utenti.

Acer Nitro 5 AN515-54 Nero : 899 euro (al posto di 1199 euro, sconto di 300 euro);

: 899 euro (al posto di 1199 euro, sconto di 300 euro); Predator Helios 300 PH315-52 Nero : 1399 euro (in precedenza 1699 euro, risparmio di 300 euro);

: 1399 euro (in precedenza 1699 euro, risparmio di 300 euro); Tappetino RGB Predator : 49,95 euro (al posto di 99,90 euro, sconto di 49,95 euro);

: 49,95 euro (al posto di 99,90 euro, sconto di 49,95 euro); Predator Cestus 330 Mouse Gaming : 67,92 euro (in precedenza 79,90 euro, risparmio di 11,98 euro);

: 67,92 euro (in precedenza 79,90 euro, risparmio di 11,98 euro); Predator Galea 350 Headset Gaming: 93,41 euro (al posto di 109,90 euro, sconto di 16,49 euro).

Ovviamente, le succitate offerte sono solamente una piccola selezione, ma in realtà sul portale ufficiale di ACER potete trovare altri prodotti in sconto. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per gli amanti del mondo PC. Attenzione: per usufruire di determinati sconti, può essere necessario aggiungere il prodotto al carrello.