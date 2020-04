Acer Nitro 5 e Predator Triton 500 ufficiali: tutto sui nuovi notebook da gaming

Acer ha svelato ufficialmente i suoi nuovi notebook da gaming Nitro 5 e Predator Triton 500. La novità principale è costituita dalla presenza di processori Intel Core di decima generazione, ma non è questa l'unica caratteristica interessante.

Comunicato stampa: Milano, 2 aprile 2020 - Acer annuncia i nuovi notebook gaming Predator Triton 500 e Acer Nitro 5, dotati di ottime prestazioni termiche, dei processori Intel Core di decima generazione e delle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX SUPER e GTX.

"Oltre agli ultimi processori e GPU, quest'anno abbiamo apportato aggiornamenti al Predator Triton 500 e all'Acer Nitro 5", ha dichiarato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer. "In particolare, abbiamo implementato una nuova tecnologia termica che mantiene i dispositivi a basse temperature in modo che i giocatori possano godere delle prestazioni della più recente tecnologia al silicio".

Predator Triton 500

Equipaggiato con i più recenti processori Intel Core di decima generazione per notebook ad alte prestazioni e con GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER o 2070 SUPER con design Max-Q, Predator Triton 500 è in grado di affrontare le sfide più difficili. Nonostante la potenza la produttività è garantita fino a 7,5 ore di autonomia, rendendo questo notebook una scelta eccellente per i pro gamers. Il pannello IPS a 300 Hz è un componente leader del settore, che assicura un tempo di risposta overdrive di 3 ms e permette di apprezzare l'azione con dettagli fluidi e brillanti, con una copertura della gamma colore sRGB pari al 100% e ampi angoli di visione. La tecnologia NVIDIA G-SYNC elimina il tearing e minimizza i lag.

Predator Triton 500 è equipaggiato con un controller wireless Killer Wi-Fi 6 AX1650i, un controller Ethernet E3100G e il Control Center 2.0 per innalzare la qualità della connessione di rete a nuovi livelli, garantendo alle applicazioni critiche tutta la larghezza di banda necessaria. Tutta questa potenza è racchiusa in un sottile telaio interamente in metallo con uno spessore di 17,9 mm e un peso di soli 2,1 kg, display con cornici sottili e un rapporto screen-to-body dell'81%. Il notebook supporta fino a 32 GB di memoria DDR4 e fino a 2 TB di spazio di archiviazione su supporto SSD NVMe in RAID 0.

Predator Triton 500 ha in dotazione la tecnologia Acer Vortex Flow, un nuovo design che prevede tre ventole progettate su misura e posizionate strategicamente nello chassis, che lavorano di concerto per aumentare il flusso d'aria e ridurre il rumore. La sua azione è ulteriormente migliorata dalla tecnologia CoolBoost, che aumenta la velocità delle ventole per migliorare le prestazioni. I giocatori possono monitorare la temperatura del dispositivo e regolare la velocità delle ventole tramite la PredatorSense UI.

L'innovativo sistema di raffreddamento di questo notebook è inoltre garantito dalle ventole interamente in metallo AeroBlade 3D di quarta generazione, progettate appositamente per massimizzare il flusso d'aria e ridurre il rumore. Bordi dentellati e alette curvate consentono un aumento del flusso d'aria fino al 45%. Aggiungendo cinque heat pipe alla configurazione, il Predator Triton 500 edizione 2020 riesce a strappare prestazioni termiche migliori del 33% rispetto al suo predecessore del 2019.

Acer Nitro 5

L'Acer Nitro 5 è equipaggiato con un processore Intel Core i7 di decima generazione da 5 GHz e opzioni grafiche che includono una GeForce RTX 2060 o le più recenti GPU GeForce GTX 1650Ti o 1650. È dotato di un massimo di due SSD M.2 PCle e un HDD1 da 1 TB per l'archiviazione e fino a 32 GB di RAM DDR4 ripartiti in due slot DIMM aggiornabili dall'utente. Disponibile con un display IPS FHD da 15,6 pollici, i giocatori apprezzeranno in particolare la grafica notevolmente migliorata del modello 2020. I modelli con frequenza di aggiornamento di 144 Hz o 120 Hz1 e tempi di risposta di 3 ms consentono un gameplay privo di artefatti grafici, che si anima sul pannello da 300 nit con copertura NTSC pari al 72%.

Acer Nitro 5 offre diverse soluzioni termiche innovative per massimizzare l'efficienza di raffreddamento anche in presenza di carichi pesanti. È dotato di un sistema di raffreddamento a doppia ventola che sfrutta le porte di aspirazione e scarico posizionate in punti strategici, e quattro prese d'aria. Garantisce un miglioramento complessivo delle prestazioni termiche pari al 25% rispetto al modello del 2019. L'efficienza è ulteriormente ottimizzata dalla tecnologia CoolBoost, che aumentare la velocità delle ventole del 10% e il raffreddamento della CPU / GPU del 9%. Novità del modello di quest'anno è la connettività Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) e Killer Ethernet E2600, che aumentano la stabilità e le prestazioni di rete, consentendo ai giocatori di sfruttare appieno le migliorie termiche.

Prezzi e disponibilità

Il notebook gaming Predator Triton 500 sarà disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 2.299 euro. Il notebook gaming Acer Nitro 5 sarà disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 1199 euro. Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai Paesi. Per ulteriori informazioni su disponibilità, dotazione e prezzi in Italia, consultare il sito ufficiale di Acer.