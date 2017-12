Acer Nitro 5: la videorecensione del notebook da gaming

E' disponibile sul nostro canale ufficiale YouTube la video recensione dell', il nuovo notebook da gaming diche si contraddistingue per la configurazione estremamente equilibrata ed un prezzo accessibile.

Acer Nitro 5, infatti, è un un notebook da gaming che consente di giocare in Full HD con un buon livello di dettaglio. Grazie al suo processore i7 7700 HQ e alla GPU NVIDIA GTX 1050 Ti il Nitro 5 si conferma un'ottima alternativa per chi è in cerca di un laptop da gioco dal buon rapporto qualità-prezzo.

La recensione video è disponibile come sempre in apertura di notizia, mentre per quella testuale completa, a cura di Andrea Zanettin, può essere letta attraverso questo indirizzo.