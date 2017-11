Acer nominata CES 2018 Innovation Honoree per quattro prodotti all'avanguardia

Acer ha annunciato di essere stata scelta come CES 2018 Innovation Awards Honoree per il notebook, il PC, il monitore per un ulteriore notebook che sarà annunciato a gennaio 2018.

I prodotti insigniti di questo prestigioso riconoscimento sono sottoposti alle valutazioni di una eminente giuria composta da memb ri della stampa di settore e da industrial designer e ingegneri indipendenti, che ha lo scopo di me ttere in rilievo le più notevoli soluzioni di design e ingegneristica all’interno di 28 categorie di prodotto nell’elettronica di consumo.



I prestigiosi CES Innovation Awards sono patrocinati dalla Consumer Technology Association (CTA), l’associazione che produce e organizza la manifestazione globale dedicata agli operatori del settore dell’elettronica di consumo CES 2018, e sono considerati dal 1976 veri e propri riconoscimenti di eccellenza nel design e nella realizzazione dei prodotti.

I prodotti candidati sono valutati sulla base di numerosi fattori come ingegnerizzazione, qualità estetiche e di design, destinazione d’uso, valore per l’utente, caratteristiche inedite o uniche e quantità di innovazione apportata in relazione ai prodotti concorrenti sul mercato.



L'innovativo Switch 7 Black Edition è il primo notebook 2 in 1 privo di ventole e allo stesso tempo provvisto di scheda grafica separata, che Acer ha potuto realizzare grazie alla sua tecnologia di raffreddamento fanless Dual LiquidLoop. Dotato di di un potente processore Intel Core i7 di ottava generazione e di elaboratore grafico NVIDIA GeForce MX150, è il compagno ideale per operazioni di calcolo intensive, per le produzioni creative e per la trasmissione in

streaming di contenuti. Sviluppato per chi è spesso in mobilità, il nuovo Switch 7 Black Edition è incredibilmente versatile e, privo di tastiera, pesa meno di 1,15 kg. Il suo design slanciato e leggero è basato su una scocca in metallo spazzolato che offre una sensazione di robustezza pur rimanendo piacevole al tatto. Switch 7 Black Edition è anche il primo dispositivo Acer a implementare Acer AutoStand, un piedistallo brevettato che si estende e ritrae automaticamente, rendendo possibile posizionare il dispositivo all’angolazione ottimale con una s ola mano come su un comune notebook.



La linea di PC gaming Predator Orion 9000 dà facilmente vita a qualunque applicazione di realtà virtuale e supporta risoluzioni superiori all’8K UHD. Può arrivare a montare processori Intel® Core™ i9 Extreme Edition a 1 8 core e 36 thread, muniti di scheda grafica AMD Radeon™ RX Vega o di due NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti graphics in SLI. Progettato per intimidire i rivali e ispirare competitività, il look audace della serie Predator Orion 9000 punta su una scocca color ner o e argento con innesti luminosi dal colore personalizzabile che corrono lungo i lati della cornice frontale. Una enorme finestra laterale trasparente mette in mostra le componenti del dispositivo continuando allo stesso tempo a schermare le interferenze elettromagnetiche provenienti dall’interno, mentre ventole opzionali dotate di illuminazione personalizzabile generano spettacoli di luce per un aspetto ancora più sorprendente. Munito di due maniglie e di ruote rivestite in fibra di carbonio, il PC si può spostare facilmente da una stanza all’altra. I pannelli laterali si smontano senza l’ausilio di strumenti e garantiscono upgrade facili, mentre il coperchio superiore con apertura a spinta dà agli utenti una via di accesso rapida per la sostituzione delle ventole. Il supporto per le cuffie e un sistema di gestione dei cavi sono infine posizionati sul lato frontale e tengono l'area di gioco ordinata.



Il monitor da gioco Predator X27 dona all’esperienza videoludica con definizione eccezionale, colori vivaci e fluidità incredibile. Porta il gaming a livelli senza precedenti grazie al supporto alla tecnologia NVIDIA G - SYNC HDR a risoluzione 4K, e a d una velocità di aggiornamento delle

immagini di 144 Hz. Basato sulla tecnologia Quantum Dot, Predator X27 vanta una gamma cromatica più ampia, luminosità più elevata, saturazione dei colori più marcata e una migliore accuratezza nella riproduzione dei toni per riprodurre immagini drasticamente più vivaci che supportano il 99% dello spazio colore Adobe RGB. Vanta anche tempi di risposta di appena 4 millisecondi e una luminosità massima di 1000 nit. Grazie alla tecnologia Acer HDR Ultra, il monitor offre il miglior contrasto possibile con un local dimming LED avanzato diviso in 384 zone, ciascuna delle quali diffonde l’il luminazione solo dove e quando richiesto; non solo visualizza una gamma cromatica più profonda, ma anche un intervallo di luminanza diverse volte maggiore rispetto a quello dei tradizionali monitor. Abbassando in tempo reale la retroilluminazione nelle por zioni del pannello che riproducono il colore nero, questa tonalità appare più profonda e inestricabile, a beneficio di chiunque sia abituato a giocare titoli dalle ambientazioni cupe. Il supporto metallico tagliato in diamante è robusto e al contempo forni sce stabilità ed ergonomia, grazie alle regolazioni di altezza, inclinazione e rotazione.



I prodotti scelti come CES Innovation Honoree riflettono caratteristiche di design e ingegneristica innovative all’interno di alcuni dei più evoluti servizi e prodotti tecnologici in arrivo sul mercato.