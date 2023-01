Acer, quante novità al CES 2023: arrivano i nuovi Swift Go, Aspire e Chromebox CXI5

Giornate di fuoco per il settore dei PC e dei laptop, quelle del CES 2023: dopo aver assistito alla presentazione delle GPU NVIDIA RTX 40 per laptop, è ora il turno di Acer, che ha annunciato le new entry delle linee Aspire e Swift Go, insieme a due nuovi Chromebox compatti e al desktop Add-In-One 24.

La linea Aspire si amplia

La storica lineup Aspire di Acer è stata rilanciata durante la Global Press Conference Next@Acer del CES 2023. Il prodotto di punta sono sicuramente i PC All-in-One Aspire S Series, disponibili nelle due versioni da 32" e da 27". Quest'ultima sarà messa in vendita con CPU Intel Core i5 o i7 di dodicesima generazione, mentre la variante con display più grande vanterà un processore Intel Core i7-13700. In entrambi i casi, poi, avremo una grafica integrata Iris Xe e un display WQHD inclinabile ed ergonomico montato su uno chassis in alluminio. Il modello da 27" di Aspire S sarà lanciato a gennaio al prezzo di partenza di 1.199 Euro, mentre quello da 32" arriverà a giugno a partire da 1.799 Euro.

Passiamo poi ai notebook della linea Aspire 5, che avranno dalla loro delle caratteristiche tecniche davvero interessanti, come un processore Intel Core di tredicesima generazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2050. Inoltre, gli Aspire 5 avranno una RAM DDR4 fino a 32 GB e un SSD M.2 fino a 1 TB, insieme ad un display FHD con aspect ratio di 16:10. Aspire 5 sarà lanciato a giugno in Italia nella versione da 15", con un prezzo di 799 Euro, mentre la variante da 17" arriverà nel secondo trimestre di quest'anno ad un prezzo ancora da definire.

La linea Aspire si chiude con i portatili Aspire 3, pensati per la fascia di prezzo entry-level e per la facilità d'uso. I laptop hanno degli Intel Core i3-N e di uno schermo FHD a 1080p con BlueLightShield per la riduzione delle emissioni di luce blu. Con un peso di soli 1,6 kg e uno spessore di 18,9 millimetri, i device potrebbero rivelarsi veramente interessanti per il lavoro in mobilità e per gli studenti. Anche in questo caso, i portatili saranno messi in vendita in due varianti, rispettivamente con schermo da 15" e da 17", a partire dal mese di marzo a 549 Euro (per il modello da 15") e a partire da luglio a 599 Euro (per la versione da 17").

Arrivano i laptop Swift Go

Accanto alla linea Aspire, Acer ha deciso di ampliare anche la famiglia Swift, introducendo il sub-brand Swift Go con due dispositivi diversi, ossia Swift Go 16 e Swift Go 14. Entrambi i device hanno un ottimo display OLED con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 500 nit, che nel caso del modello base è da 14" con risoluzione 2,8K e in quello premium è da 16" con risoluzione 3,2K. In entrambi i casi, poi, troviamo sotto la scocca una CPU Intel H-Series di 13° generazione, una RAM fino a 16 GB e un SSD PCIe Gen4 fino a 2 TB. Il prezzo di partenza per il modello da 14" sarà pari a 999 Euro, mentre quello per la variante da 16" sarà di 1.099 Euro: entrambi arriveranno tra febbraio e marzo.

In parallelo, poi, Acer ha lanciato Swift 14, il nuovo laptop che punta tutto sul design, grazie ad un telaio unibody leggero e sottile in alluminio aerospaziale. Anche in questo caso, parliamo di un portatile con CPU Intel H-Series di 13° Generazione, che sarà accompagnato da un display touchscreen da 14". Il prezzo di partenza del device sarà di 1.699 Euro: il lancio di Swift 14 è previsto a gennaio.

La linea Swift, infine, verrò completata da Swift X 14, che verrà lanciato nel mese di aprile al prezzo di 1.499 Euro. Swift X 14 sarà dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, sempre con una CPU Intel di tredicesima generazione della serie H, questa volta però insieme ad una GPU next-gen di NVIDIA, la RTX 4050 Mobile. Il display del laptop sarà invece uno schermo OLED 2,8K da 14" con refresh rate a 120 Hz.

I nuovi Chromebox Acer

Infine, accanto ai desktop e ai laptop della linea Aspire, Acer ha lanciato anche i suoi nuovi Chromebox CXI5 e CXI5 Enterprise. Entrambi i device, uno pensato per il pubblico consumer e l'altro per le aziende, sono dotati di un processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, perfetto per le prestazioni nel lavoro di tutti i giorni. Spazio anche alle feature di sicurezza, garantite dalla piattaforma Intel vPro, che si occupa di monitorare le prestazioni e l'efficienza dei desktop ChromeOS. Il Chromebox CXI5 sarà lanciato nel mese di marzo a 349 Euro.

Inoltre, unendo un Chromebox CXI5 (anche inversione Enterprise) ad un monitor Acer FHD 1080p da 24", l'azienda ha ottenuto il suo nuovo Add-In-One 24, un desktop all-in-one con ChromeOS. La particolarità del device risiede nel monitor, che monta una webcam grandangolare da 5 MP a 115° e due microfoni e due altoparlanti da 4 watt pensati per le videochiamate e le riunioni di lavoro. Il prezzo di partenza del dispositivo sarà di 799 Euro.