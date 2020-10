Acer, ecco i nuovi ConceptD Pro e ConceptD 7 con gli Intel Core di decima generazione

Dopo la nuova lineup di monitor gaming Predator e Nitro, all’acer@next, Acer ha anche svelata la nuova lineup di PC ConceptD per i creatori, tra cui figura il mid-power ConceptD 300 ed i notebook ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro, basati sui processori Intel Core di decima generazione.

Partendo dal ConceptD 300, si tratta di un PC desktop integrato in un mid-power da 18 litri, che come si può vedere dalle immagini presenti in calce può essere posizionato anche su una scrivania grazie alla scocca elegante. Al suo interno troviamo i processori fino all’Intel Core i7 di decima generazione, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 e 64 gigabyte di memoria DDR4 a 2666 MHz. Il comparto della memoria è caratterizzato anche da un hard disk fino a 4 terabyte e l’SSD PCIe.M2 fino ad 1 terabyte. Sul pannello frontale invece sono presenti vari ingressi USB 3.2, un lettore microSD ed un connettore USB-C. ConceptD 300 sarà disponibile da novembre a partire da 1.999 Euro.

I nuovi ConceptD 7 portatili sono due ed entrambi sono basati sui processori Intel Core di decima generazione, display IPS 4K ed offrono la tecnologia Thunderbolt.

Sul ConceptD 7 Pro troviamo la GPU NVIDIA Quadro RTX 5000, mentre il ConceptD 7 invece è dotato della NVIDIA GeForce RTX. Su quest’ultimo lo schermo è IPS 4K UHD da 15,6 pollici certificato PANTONE in grado di coprire il 100% dello spazio colore Adobe RGB con valore Delta E<2

Entrambi i modelli sono accomunati da un nuovo sistema di raffreddamento termico con tre ventole ad alta efficienza. Presenti anche le porte USB 3.2 Gen 2 ed il supporto Thunderbolt 2. Il comparto audio è stato potenziato ed include il DTS X: Ultra Audio che garantisce una qualità audio di alto livello per streaming e riunioni.

ConceptD 7 Pro e ConceptD 7 saranno disponibili entrambi da Ottobre: il primo partirà da 2.499 Euro, il secondo da 2.799 Euro.