Acer, ecco i nuovi Predator e Nitro con CPU Intel Tiger Lake-H

Aggiornamenti in vista per la lineup di notebook da gaming di Acer. In seguito alla presentazione delle nuove CPU Intel a 10 nanometri, il colosso taiwanese ha annunciato tutte le novità dei nuovi laptop della serie Nitro 5, Predator Helios 300 e Predator Triton 300.

Pur mantenendo inalterati i tratti estetici dei suoi notebook da gioco, le differenze sotto la scocca non sono certo marginali.

Il nuovo Acer Nitro 5 arriverà in due varianti. Il modello AN515-57 e la versione AN517-54, rispettivamente da 15,6 e 17,3 pollici. In entrambi i modelli, il pannello IPS a disposizione offrirà una risoluzione QHD con Refresh Rate a 165Hz, specifiche ideali per sfruttare al massimo la NVIDIA GeForce RTX 3070, le CPU Intel Tiger Lake-H e 32GB di memoria RAM DDR4.

Anche i notebook della linea Predator Helios 300 arriveranno in doppio polliciaggio, ma in questo caso sarà possibile scegliere fra un pannello FullHD a 360Hz o QHD a 165Hz. A bordo la RTX 3070 e 32 GB di RAM DDR4. Grazie alle CPU Intel di undicesima generazione, sui nuovi Helios sarà possibile sfruttare la connettività offerta dai controller di rete Intel Killer E2600 per la connessione cablata e Intel Killer WiFi 6 AX1650i per la connessione senza fili.

Infine parliamo dell'Acer Predator Triton 300 disponibile nella singola dimensione di 15,6 pollici, ma potremo scegliere fra un pannello FullHD da 360Hz e una soluzione QHD da165Hz.

I nuovi Triton 300 permetteranno di configurare anche il comparto grafico, potendo scegliere fino alla RTX 3080, fino a 32 GB di RAM e CPU Intel Tiger Lake-H. Anche in questo caso, la connettività sarà assicurata dai controller Killer di ultima generazione.

Per quanto riguarda la disponibilità, i nuovi Nitro 5 15,6", Predator Helios 300 e Predator Triton 300 potranno essere acquistati in Italia a partire da luglio. L'Acer Nitro 5 da 17,3 pollici invece arriverà nello stivale ad agosto.



