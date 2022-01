Acer in pole: clamoroso leak svela il primo ultrabook con GPU Intel ARC

Sicuramente sarà ultrasottile, perlomeno per la categoria, ma il vero mistero sotto la scocca del nuovo Acer Swift X potrebbe essere la scheda video. Stando a un clamoroso leak, infatti, potrebbe trattarsi del primo esemplare con GPU Intel.

Come abbiamo già avuto modo di chiarire nel nostro approfondimento sulle anticipazioni di Intel al CES 2022, infatti, se da un lato la presenza sul palco delle nuove schede video desktop è probabilmente da escludere, le probabilità di scoprire le controparti mobile sono differenti.

Nessuna certezza in merito, ma affidandoci alla fonte sembra che a breve avremo occasione di parlarne. Il nuovo Acer Swift X 2022 dovrebbe arrivare sul mercato in formato da 14 pollici con CPU Intel Alder Lake-P U28 e GPU Intel ARC a 128EU. Nessun dettaglio sul modello specifico, ma della possibile nomenclatura delle nuove schede video del team blu abbiamo già avuto modo di parlarne all'uscita degli ultimi benchmark della GPU Intel ARC A380.

Non sarà un notebook da gioco in senso stretto, ma non dovrebbe precludere un'attività di leggero casual gaming. In termini di prestazioni, questa soluzione grafica potrebbe essere più o meno in linea con la RTX 3050, ma nulla è ancora certo. Nel corso del keynote di Acer dovrebbero inoltre fare la loro apparizione anche i nuovi Predator Helios 300, Predator Triton 500 SE e Acer Nitro 5.