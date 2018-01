Acer porterà Amazon Alexa sui propri PC nel 2018, è ufficiale

Nella giornata di oggi Acer ha annunciato l'arrivo di Amazon Alexa su un numero selezionato di notebook, nonché di PC All-in-One Aspire a partire dal primo trimestre del 2018.

Amazon Alexa sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti attraverso un aggiornamento da effettuare tramite l'Acer Care Center, mentre è previsto il lancio di un più ampio supporto a partire dalla metà del 2018.

Grazie all'aiuto di Intel Smart Sound Technology, un DSP (Digital Signal Processor) audio integrato e progettato per gestire le interazioni audio e vocali, molti degli ultimi notebook e desktop Acer supporteranno Amazon Alexa e risponderanno rapidamente ai comandi vocali offrendo audio ad alta fedeltà senza alcun impatto sulle prestazioni del sistema.

Grazie ad Amazon Alexa i possessori di notebook e desktop Acer compatibili potranno essere più produttivi, chiedendo ad esempio all'assistente vocale di controllare il proprio calendario, creare elenchi e rispondere alle domande; potranno svagarsi, chiedendo ad Alexa di riprodurre la loro musica preferita, oppure podcast e audiolibri; potranno infine gestire i dispositivi domestici smart controllando luci, termostati e elettrodomestici tramite comandi vocali.

I notebook come Switch 7 Black Edition e Spin 5, dotati di Acer Purified.Voice e di quattro microfoni digitali, supportano il riconoscimento vocale anche da lontano fino a una distanza di 2,74 metri, mentre quelli dotati di due microfoni saranno in grado di attivare Alexa da 0,91 metri di distanza. Tutti i notebook convertibili e i 2 in 1 supportati sono dotati di altoparlanti frontali e offrono un'esperienza audio coinvolgente.

Oltre all'Acer Air Monitor, già compatibile con Alexa, i nuovi proiettori V6820M e V6820i 4K di UHD di Acer saranno tra i primi prodotti nella categoria a supportare l'assistente vocale di Amazon. Ora perfettamente integrato con il resto casa intelligente, il proiettore potrà essere controllato rivolgendosi a un dispositivo come Echo o un PC Acer compatibile con comandi come "Alexa, accendi il proiettore", "Alexa, seleziona HDMI come sorgente del proiettore "o" Alexa, cambia la modalità di visualizzazione del proiettore in luminoso", il tutto dopo aver abilitato la skill Acer Projector Smart Home.