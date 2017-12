Acer Predator Helios 300: La video recensione del portatile Gaming di Acer

E' disponibile, sul nostro canale ufficiale YouTube, la video recensione del nuovo, il nuovo notebook da gioco targato Acer di cui vi abbiamo parlato su queste pagina anche attraverso la nostra recensione

Acer Predator Helios 300 è un notebook da gioco dal design sobrio e curato, che presenta ottime caratteristiche per il prezzo a cui è proposto. Troviamo infatti un processore Intel i7 7700HQ e una GPU GTX 1060 da 6 GB, con cui giocare a tutti i titoli oggi in commercio a risoluzione Full HD. Non mancano nemmeno 16 GB di RAM, SSD da 128 GB e disco meccanico da 1 TB, per una gaming machine di fascia media completa e performante.

Come sempre, vi invitiamo a farci sapere le vostre opinioni attraverso i commenti su YouTube ed alla notizia. Per tutte le informazioni del caso sull'Acer Predator Helios 300, e per ottenere una visuale d'insieme più dettagliata sul computer, vi raccomandiamo di leggere la recensione testuale attraverso il link che vi abbiamo proposto poco sopra.