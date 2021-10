Acer Predator Orion 7000 è il nuovo potentissimo desktop con Intel Alder Lake

Una Acer scatenata ha lanciato 27 prodotti nel corso dell'evento Next@Acer 2021, in cui, tra le tantissime novità, sono apparse anche tantissime soluzioni della gamma Predator, dai proiettori agli attesissimi nuovi desktop Orion 7000 con CPU Intel Alder Lake.

Proprio il nuovo Acer Predator Orion 7000 è finito nel mirino dei più appassionati per via dell'annuncio che tra le configurazioni ci saranno anche i processori Intel di dodicesima generazione, un salto in avanti enorme per l'industria e che apriranno le porte anche a nuove e rilevanti tecnologie, come il supporto alle RAM di nuova generazione. I nuovi Orion sono infatti configurabili con memorie fino a 64GB di RAM DDR5-4000.

Naturalmente, trattandosi di una serie disegnata per i gamer che puntano alla nuova generazione, il comparto grafico è affidato alle nuove schede video di NVIDIA con architettura Ampere con configurazioni fino alla RTX 3090.

I processori Intel Alder Lake che prenderanno posto all'interno dei nuovi Orion 7000 saranno presenti nelle loro varianti con moltiplicatore sbloccato e possibilità di overclock. La dissipazione è invece affidata a un AIO proprietario e a due ventole Predator FrostBlade 2.0 da 140mm sul frontale e una singola da 120mm sulla porzione posteriore, tutte con illuminazione ARGB, che assicurano un airflow ottimale all'ambiente interno.

Quanto alla connettività troviamo l'ottimo controller Ethernet Intel Killer 2.5G e la compatibilità con il WiFi 6E. Tre le porte USB 3.2 Gen1 sul frontale, una Type-C e il jack da 3,5 mm. Sul retro trovano posto tre porte USB 3.2 Gen2, una Gen 2x2 Type-C, due USB 2.0 e i classici tre ingressi jack da 3,5 mm.

Per maggiori informazioni, suggeriamo di dare un'occhiata al sito ufficiale Acer per l'iniziativa.