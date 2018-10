Acer Predator Orion 9000 e 5000: modelli aggiornati con CPU Intel nona gen e RTX 2080 Ti

Vi ricorderete sicuramente di Acer Predator Orion 9000 e Orion 5000, i due desktop da gaming che hanno convinto la critica qualche mese fa. Ebbene, ora la società taiwanese ha annunciato i nuovi modelli aggiornati.

Come potete vedere dalle immagini, il design è essenzialmente identico a quello della precedente generazione (qui sopra Orion 9000, qui sotto Orion 5000). A livello di caratteristiche tecniche, le novità sono da ricercarsi principalmente nei processori e nelle GPU.

In particolare, a bordo dei nuovi modelli troviamo le appena annunciate CPU Intel Core di nona generazione fino a i9-9900K e una GPU fino alla NVIDIA RTX 2080 Ti. Non mancano anche l'illuminazione ARGB e il sistema di raffreddamento IceTunnel 2.0 di Acer.

Non abbiamo ulteriori dettagli per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità della nuova gamma di prodotti della società taiwanese, ma nel comunicato stampa si legge: "'Con i nuovi processori Intel Core 9th Gen che offrono fino a 8 core e 16 thread, i desktop della serie Predator Orion offrono ai giocatori un arsenale in grado di resistere agli scenari di gioco più esigenti oggi', ha dichiarato Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Products Business, Acer Inc. 'Gli aggiornamenti sono in linea con quelli che Acer si impegna a compiere da lungo tempo, in modo da portare agli utenti le ultime scoperte tecnologiche e fornire loro la miglior esperienza possibile'".