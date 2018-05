Acer Predator X27: trapela il prezzo del monitor G-Sync 4K HDR da 144Hz

Solamente qualche giorno fa, vi abbiamo parlato su queste pagine della conferma da parte di NVIDIA riguardante l'uscita dei monitor G-Sync 4K HDR da 144Hz, che approderanno sul mercato entro la fine del mese. Ebbene, oggi è trapelato online il presunto prezzo di uno dei primi prodotti di questo tipo.

Si tratta dell'ACER Predator X27, avente un pannello AU Optronics 4K HDR da 27 pollici, con profondità di colore a 10 bit. ACER ha utilizzato tecnologie all'avanguardia, consentendo al display di raggiungere una luminosità di picco di 1000cd/m2, grazie al sistema di illuminazione Full Led nascosto dietro al pannello. Saranno in tutto 384 le zone indipendenti (FALD, Full Array Local Dimming) presenti, che dovrebbero permettere una buona resa con HDR attivo e decisamente superiore a un qualsiasi TV di fascia media ad oggi sul mercato. Non manca la tecnologia Quantum Dot, oltre al pieno supporto della gamma di colore DCI-P3 e al refresh rate di 144 Hz.

Tornando al prezzo, il noto shop online Newegg ha inserito il prodotto in questione nel suo catalogo, con il monitor che probabilmente costerà 1999,99 dollari (circa 1700 euro al cambio attuale). Il tutto, però, potrebbe essere solamente un placeholder e non rispecchiare il prezzo finale. Insomma, non ci resta che attendere una conferma dalle aziende interessate.