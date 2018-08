Acer presenta all'IFA 2018 di Berlino i nuovi notebook Aspire e Swift

Dopo una piccola parentesi legata alla realtà virtuale e alla Mixed Reality, Acer ha poi presentato un all-in-one e tre nuovi notebook delle serie Aspire e Swift all'IFA di Berlino.

Prima di tutto è stato rivelato il nuovo Acer Aspire Z 24, un all-in-one con display FullHD da 23.8 pollici borderless. Il PC avrà come CPU fino ad un i7 di ottava generazione, una GPU Nvidia MX150 e 32 GB di RAM. Sarà spesso 11 millimetri e avrà uno chassis completamente nuovo in metallo lucido. Oltre alla webcam superiore, l'Aspire Z 24 avrà una serie di microfoni ad ampio raggio che permetteranno l'utilizzo di strumenti come Alexa e Cortana fino a 4 metri di distanza. L'all-in-one arriverà in Europa ad ottobre, con un prezzo di partenza di 899€.

Successivamente è stato rivelato il nuovo Acer Aspire 7, notebook con processore di ottava generazione i7, un display 4K e una scheda video Radeon RX Vega M GL. Esteticamente il notebook avrà una scocca in metallo - raggiungendo un peso di 1.5 kg - e dei bordi sottili per quanto riguarda il display.

Passando alla famiglia Swift, Acer ha rivelato lo Swift 5 e lo Swift 7: entrambi con processori di ottava generazione Intel, il primo presenterà uno schermo da 15.6 pollici FullHD IPS Touchscreen, dei bordi molto sottili per quanto riguarda l'area esterna al monitor e un peso di 990g (nonostante la struttura in metallo), rendendolo il notebook più leggero al mondo da 15 pollici. Il secondo invece, sempre con un peso inferiore ad un kg, sarà molto simile alla precedente versione, ma grazie alla riduzione degli spazi non utilizzati avrà delle dimensioni inferiori del 15%. Questi due notebook arriveranno in Europa intorno a novembre, e l'Acer Swift 5 avrà un costo di 1099€.