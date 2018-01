Acer presenta il Big Format Gaming Display Predator, con diagonale da 65 pollici e Shield

Acer ha presentato il display da gioco ad ampio formato Predator con schermo da 65 pollici e tecnologia NVIDIA , che introduce i grandi schermi ai giochi per PC.

Lo schermo si basa sulle stesse specifiche di alto livello offerte dai cugini di taglia più piccola e integra le funzionalità di streaming di NVIDIA SHIELD per la riproduzione di film e programmi TV in uno straordinario 4K HDR.

Forte di una diagonale da 65 pollici, il Predator Big Format Gaming Display (BFGD) offre le specifiche da gioco che i clienti si aspettano da un display gaming Predator. Supporta la tecnologia NVIDIA G-SYNC Variable Refresh Rate che offre un'esperienza di gioco fluida e priva di fastidiosi scatti, oltre a una latenza ultra bassa e ad una frequenza di aggiornamento in 4K di 120Hz. La retroilluminazione diretta full-array garantisce fino a 1000 nits di luminanza di picco e il local dimming offre un contrasto più elevato, neri più profondi e bianchi più brillanti.

Predator BFGD integra le funzionalità NVIDIA SHIELD, che fanno in modo che i giocatori possano passare facilmente dai giochi ad altre forme di intrattenimento. Un telecomando che fa anche da controller, fornito in dotazione, consente di avere accesso a film e programmi TV provenienti dalle app di streaming più popolari. L'intera esperienza può essere controllata a voce, grazie al supporto di Google Assistant, che consente anche il controllo della smart home.

La tecnologia a frequenza di aggiornamento variabile G-SYNC fa combaciare automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo con quella dei fotogrammi in arrivo dalla sorgente video, in modo tale che i contenuti video siano riprodotti sullo schermo esattamente come i registi intendono mostrarli.