Acer presenta il primo Chromebook al mondo con Snapdragon 7c

Nel corso dell’evento next@acer, Acer ha presentato il nuovo Chromebook Spin 513, il primo al mondo basato sulla piattaforma Snapdragon 7c, che arriverà nei negozi anche in versione Enterprise.

Il Chromebook Spin 513, come dicevamo, è basato sulla piattaforma Snapdragon 7c con CPU octa-core Qualcomm Kryo 468 da 8mm, che è in grado di assicurare multitasking e reattività migliorate. L’SoC è basato sulla scheda grafica integrata Qualcomm Andreno 618.

Nell’annuncio, Acer parla di 14 ore di autonomia, ovviamente legate all’utilizzo però.

Il Chromebook è inoltre dotato anche di connettività 4G LTE opzionale, ing rado di offrire un’esperienza always connected, mentre come schermo troviamo un display touchscreen IPS Full HD da 13,3 pollici con rapporto screen-to-bodydel 78% e touchpad in vetro Corning Gorilla, in grado di resistere (come lo schermo) ad urti e graffi.

Il comparto connettività è caratterizzato da un modulo WiFi con tecnologia 2x2 MiMO ed il 4G LTE, a cui si aggiungono due porte USB-C con supporto all’USB 3.2 Gen 1 fino a 5 Gbps, Displayport su USB-C e ricarica USB.

Come RAM invece gli utenti avranno a disposizione fino ad 8 GB LPDDR4X e fino a 128GB di spazio di archiviazione.

L’Acer Chromebook Spin 513 arriverà in Italia a Gennaio 2021 ad un prezzo a partire da 429 Euro.

Acer ha presentato anche i nuovi ConceptD Pro ed i monitor da gaming Nitro e Predator.