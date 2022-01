Acer presenta i nuovi Chromebook per studenti, con processori Intel e standard militare

Dopo i clamorosi leak sui notebook Acer con Intel ARC, il produttore di Taipei inaugura il 2022 dei Chromebook con una ricca offerta da ben quattro dispositivi, dotati di processore Intel N e un'innata robustezza.

La nuova gamma si inserisce all'interno dell'offerta Educational, pensati per studenti alla ricerca di una soluzione adatta a tutte le esigenze scolastiche, dalla DAD ai laboratori. I nuovi innesti sono:

Acer Chromebook 512 (C852) con dotato di un display da 12 pollici

(C852) con dotato di un display da 12 pollici Acer Chromebook 511 (C734/C734T) è progettato per i più piccoli, grazie alla conformità con gli standard di sicurezza per i giocattoli

(C734/C734T) è progettato per i più piccoli, grazie alla conformità con gli standard di sicurezza per i giocattoli Acer Chromebook 314 (C934/T) con display FHD da 14 pollici e audio DTS

(C934/T) con display FHD da 14 pollici e audio DTS Acer Chromebook Spin 311 (R722T/R723T) è un convertibile per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

Tutti i dispositivi sono certificati con standard di resistenza MIL-STD 810H e i tre notebook in particolare sono dotati di tasti più difficili da rimuovere per un bambino oltre a presentare processori Intel N-Series.

Acer Chromebook 512 è pensato per fornire il massimo della produttività grazie all'ampio display 12 pollici con rapporto d’aspetto 3:2. Al suo interno trovano posto due microfoni e una webcam di alta qualità per massimizzare la resa delle videoconferenze. L'autonomia dichiarata si attesta sulle 12 ore negli scenari tipici di studio.

Acer Chromebook 511, invece, si presenta con un design compatto e un display da 11,6 pollici. Un prodotto profondamente diverso, studiato per i più piccoli, anche grazie alle certificazioni di conformità agli standard ASTM F963-16 e UL/IEC 60950-1. Anche in questo caso si parla di un massimo di 12 ore di autonomia in utilizzo tipico di studio, due i microfoni e una webcam con tecnologia TNR, che restituisce una resa migliore anche in condizioni di luminosità non ottimale.

Il nuovo Chromebook 314, a sua volta, si distingue per il display dall'ampia diagonale da 14 pollici e risoluzione FullHD. Particolarmente sottile grazie alle cornici ridotte, l'Acer Chromebook 314 promette fino a 10 ore di autonomia, connettività completa di WiFi 6 e audio DTS.

Infine, Acer Chromebook Spin 311, un convertibile 2 in 1 protetto da superficie Corning Gorilla Glass con trattamento antimicrobico. Grazie alle cerniere a 360 gradi, questo dispositivo unisce un tablet a un piccolo portatile da 11,6 pollici, animato da un processore MediaTek MT8183 che consente di arrivare fino a 15 ore di autonomia. La connettività è completa e configurabile. Si potrà scegliere tra WiFi 6 e Bluetooth 5.2 oppure WiFi 5 e Bluetooth 4.2 a seconda del modello preferito.

Tutti questi device Acer saranno disponibili in Italia dal secondo trimestre. Per quanto riguarda i prezzi, invece, sappiamo che Chromebook 512 verrà proposto a partire da 359 euro, Chromebook 511 da 329 euro, Chromebook 314 da 369 e Chromebook Spin 311 da 339.