Acer presenta il Nitro XV28, un monitor con HDMI 2.1 pensato per PS5 e Xbox Series X

Grandi novità in casa Acer per l'anno appena iniziato: in occasione del CES 2021 la società ha presentato la nuova gamma di monitor da gaming capitanata dal Nitro XV28, il primo monitor 4K equipaggiato con HDMI 2.1 pronto per i PC e per le console PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il nuovo Nitro XV28 monterà un pannello da 28 pollici con risoluzione 4K ed un refresh rate di 144 Hz con FreeSync Premium accompagnato da due porte HDMI 2.1, una DisplayPort, una porta USB-C con ricarica da 65W, quattro porte USB Type-A 3.0 ed una USB Type-B che alimenta tutte le altre. Il monitor, che dovrebbe esordire a maggio al prezzo di 899 dollari, sarà quindi il primo prodotto di Acer a supportare tutte le funzionalità di Xbox Series X e PlayStation 5, inclusa la risoluzione 4K a 120 FPS e il VRR.

Oltre al Nitro XV28, Acer ha presentato altri due monitor da gaming: il Predator XB27 con pannello da 27 pollici QHD IPS certificato HDR400 e refresh rate nativo a 240 Hz (275 Hz in overclock) con supporto a NVIDIA G-Sync al prezzo di 1.099 dollari e il Predator XB32 con pannello IPS da 31.5 pollici, risoluzione 4K e 144 Hz di refresh rate, certificazione HDR400 e supporto a NVIDIA G-Sync al prezzo di 1.199 dollari.

Insomma, Acer tenta di avvicinarsi al vasto pubblico delle console seppure con una proposta costosa. Intanto Sony ha presentato la gamma di TV per il 2021 pensata per la nuova PlayStation 5.