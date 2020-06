Acer presenta la nuova serie di notebook da gaming Predator Helios, Triton e Nitro

Acer, in occasione della conferenza next@acer, quest'anno tenuta esclusivamente online a causa del Coronavirus, ha annunciato i nuovi aggiornamenti per i propri notebook da gaming, i Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 e Nitro 7, basati sui processori Intel Core Serie H di decima generazione e le nuove GPU NVIDIA.

Predator Helios 700

Si parte dal Predator Helios 7, che sfoggia ancora la tastiera scorrevole HyperDrift. Gli utenti potranno scegliere tra il processore Intel Core i9-10980HK o i7-10875H overcloccabile di decima generazione e tra la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super o RTX 2070 Super.

Il produttore ha lavorato alacremente per migliorare la gestione termica, con la nuova soluzione Predator PowerGerm che sarà a disposizione di tutti i modelli con processore i9. Caratterizzata da un nuovo materiale con conduttività termica 3,83 volte maggiore rispetto al rame, questa nuova opzione migliora l'espulsione del calore dal notebook. Su tutti i modelli sono presenti tre heat pipe in rame, la tecnologia Acer CoolBoost, una camera di vapore e due ventole 3D Aeroblade.

Tra le novità troviamo una memoria da 2.933 Hz (massimo a 64GB), due porte Thunderbolt ed il Killer DoubleShot Pro. Gli SSD invece sono sempre PCIe NVMe in RAID 0, mentre il display è IPS da 17,3 pollici FHD da 144HZ con supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC.

A disposizione dei videogiocatori ci saranno tantissime opzioni di personalizzazione della tastiera: sarà possibile scambiare i tasti WASD in base ai propri gusti.

Predator Helios 300

Presentato anche il nuovo Helios 300, anch'esso basato sui nuovi processori Intel Core Serie H di decima generazione, accompagnati dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 overcloccabile con Design Max-Q e display da 15,6 pollici IPS HFD da 240Hz con overdrive 3ms.

Il notebook da gaming supporta massimo 32 gigabyte di memoria RAM DDR4 da 2.933 Mhz, due SSD PCIe NVMe in configurazione RAID 0 ed un disco rigido da 2 terabyte. A questi si aggiunge l'audio DTS:X Ultra Audio per una resa sonora surround a 360 gradi.

In termini di efficienza energetica troviamo due ventole, inclusa una AeroBlade 3D di quarta generazione e la tecnologia Acer CoolBost che permette di regolare la velocità di rotazione delle ventole.

Predator Triton 300

Aggiornamento anche per la gamma Triton. Anche su questo troviamo il processore Intel Core Serie H di decima generazione, la GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 2070 con Design Max-Q ed un display con frequenza di aggiornamento a 240Hz.

Lo schermo ha una diagonale di 15,6 pollici ed è IPS FHD, con tempo di risposta di 3ms, luminosità di 300 candele al metro quadro e copertura del 10% dello spettro sRGB. E' garantito anche il supporto a tre SSD M.2 (un PCIe e due combo). Anche qui troviamo il sistema di raffreddamento a doppia ventola e la tecnologia CoolBoost.

Nitro 7

Sempre per i giocatori che intendono giocare in mobilità, è disponibile il nuovo Acer Nitro 7 (che mostriamo nelle immagini presenti in calce). Caratterizzato da una scocca in metallo da 19,9mm e 2,5 chilogrammi di peso, è basato sul processore Intel Core Serie H di decima generazione e GPU fino alla GeForce RTX 2060.

I giocatori troveranno tre slot per SSD M.2 ad alta velocità fino ad 1 terabyte in configurazione RAID 0 e fino a 32 gigabyte di memoria DDR4 2933.

A livello termico sono presenti due ventole, quattro griglie ed ovviamente la tecnologia Acer CoolBost, attivabile tramite NitroSense per aumentare la velocità di rotazione della ventola del 10%.

Disponibile un display IPS FHD antiriflesso da 15,6 pollici con refresh rate di 144Hz e tempo di risposta di 3ms.