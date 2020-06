Acer presenta i nuovi monitor da gaming Predator X25 ed XB3 con NVIDIA G-Sync

Dopo aver parlato dei nuovi notebook da gaming Acer, torniamo a discutere delle nuove proposte svelate dalla società nel corso dell'evento next@Acer, tenuto online a causa del Covid-19. Quest'oggi ci soffermiamo sulla nuova generazione di monitor da gaming.

Predator X25

Partiamo con il Predator X25, un monitor da gaming da 24,5 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel e refresh rate di 360Hz, in grado di offrire ai giocatori un'esperienza più fluida possibile. Basato sui processori NVIDIA G-SYNC, il Predator X25 offre un'esperienza di gaming ottima, ricca di funzionalità avanzate ed in grado di rendere i giochi realistici.

A livello software è in grado di regolare automaticamente la luminosità e temperatura del colore in base alla luce ambientale, mentre LightSense gli consente di rilevare la quantità di luce presente nell'ambiente per modificare automaticamente la luminosità allo scopo di massimizzare il comfort di visione.

La tecnologia AdaptiveLight, inoltre, regola automaticamente la retroilluminazione del monitor in base alla luce ambientale nella stanza, mentre Proxisense ricorda di fare delle pause.

Siamo di fronte ad un monitor ergonomico, che si regolare con inclinazione da -4 a -25 gradi ed una rotazione di +/- 30 gradi. In altezza invece si può arrivare fino a 12 centimetri e pivot di +/- 90 gradi.

Predator XB3

Acer ha anche annunciato la nuova serie di Predator XB3: Predator XB323QK NV da 31,5 pollici, Predator XB273U GS, Predator XB273U GX da 27 pollici e Predator XB253Q GZ da 24,5 pollici.

Anch'essi sono compatibili con la tecnologia NVIDIA G-SYNC e supportano frequenze di aggiornamento fino a 240Hz con risoluzione fino a 4K. L'angolo di visione è di 178 gradi, grazie al display HDR400 che fornisce immagini luminose con elevato contrasto, precisione di colore ed un tempo di risposta fino a 0,5 millisecondi.

Anche qui troviamo la tecnologia Adaptive Light di Acer, che è particolarmente utile durante le lunghe sessioni di gaming, oltre a LightSense che consente ai giocatori di scegliere tra vari effetti di illuminazione.