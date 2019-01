Acer presenta il nuovo notebook da gaming Predator Triton 900

Acer presenta oggi due nuovi notebook da gioco, il Predator Triton 900 - un potente notebook dal design sottile e convertibile - e il Predator Triton 500 - una macchina da gioco interamente in metallo che misura solo 17,9 mm di spessore.

Entrambi i notebook vantano nuovi look e componenti interne del tutto rinnovate e in grado di competere con prodotti desktop.

"L’innovativo design e la potenza di calcolo consentiranno di giocare ai massimi livelli", ha affermato Jerry Hou, General Manager, Consumer Notebook, IT Products Business di Acer. "Grazie all'inedito schermo ribaltabile di Predator Triton 900 e alla scocca sottile e leggera di Predator Triton 500 pensata per i giocatori sempre in movimento, i due notebook sono destinati ad attirare l'attenzione e porteranno la praticità di utilizzo dei laptop da gaming a livelli mai raggiunti."

"Le nostre nuove GPU GeForce RTX offrono ai consumatori un'esperienza di gioco incredibile." ha dichiarato Kaustubh Sanghani, General Manager, GeForce OEM NVIDIA. "Grazie a tecnologie innovative che includono ray tracing in tempo reale e memoria GDDR6 di ultima generazione, i gamer si affideranno senza dubbio al Predator Triton 900 in quanto solido e ricco di funzionalità per il gioco.“

"I processori Intel Core di ottava generazione H-Series offrono una completa piattaforma che combina prestazioni e tecnologie di elaborazione, sempre più importanti per i giochi premium e per la creazione di contenuti", ha affermato Chris Walker, Vicepresidente di Client Computing di Intel. "Le prestazioni della CPU sono fondamentali per una migliore esperienza di gioco e i nuovi notebook gaming Predator Triton offrono performance e prestazioni in un design innovativo".

Predator Triton 900 e 500 si qualificano pienamente come prodotti da gaming grazie all'avanzato sistema di raffreddamento Acer che comprende le ventole in metallo 3D AeroBlade di quarta generazione per migliorare la ventilazione del 45% oltre alla tecnologia Coolboost per mantenere i notebook freschi anche durante le sessioni di gioco più lunghe e le partite più impegnative con titoli AAA.



Il Predator Triton 900 è un notebook da gioco racchiuso in un nuovo e innovativo form factor. È dotato dell'Ezel Aero Hinge che ribalta, estende o inclina il display. Gli utenti possono utilizzare il laptop in quattro modalità: modalità di visualizzazione per condividere lo schermo con gli amici durante le sessioni di gioco, modalità Ezel per giocare direttamente sul touchscreen, modalità notebook per scenari di gioco tradizionali e modalità stand - una configurazione multipla che trasforma efficacemente Predator Triton 900 in un convertibile da gioco. Il notebook è anche incredibilmente sottile e misura appena 23,75 mm di spessore. Dotato della più recente GPU NVIDIA® GeForce RTX TM 2080 e di un display 4K IPS con NVIDIA G-SYNC TM, Predator Triton 900 non fa alcuna fatica nel regalare ai giocatori un'eccezionale esperienza di gioco. Grazie al processore Intel Core TM i7 di ottava generazione, agli SSD NVMe PCIe RAID 0 e a una memoria DDR4 fino a 32 GB, i giocatori possono mettere il turbo ai titoli più esigenti e aspettarsi un gameplay fluido e privo di rallentamenti. Per completare l'offerta, la tecnologia Waves Maxx, dotata di motion tracking Waves Nx® consente a Predator Triton 900 di offrire un'esperienza audio 3D iper-realistica e caratterizzata da una riproduzione precisa della provenienza dei suoni.

Predator Triton 500 è un potente notebook da gioco 15.6” Full HD racchiuso in soli 17,9 mm di spessore e in un peso di appena 2.1 kg. Dispone di un resistente chassis realizzato interamente in metallo e caratterizzato da cornici sottili che misurano appena 6,3 mm e conferiscono al pannello frontale un rapporto screen-to-body dell'81%. Predator Triton 500 può essere facilmente trasportato in uno zaino e, una volta acceso, diventa una inarrestabile macchina da gioco. E con un'autonomia che arriva fino ad 8 ore, gli utenti possono giocare i loro titoli preferiti in viaggio o con gli amici anche fuori casa.

Predator Triton 500 può vantare GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 con design Max-Q e processori Intel Core i7 fino all'ottava Gen, SSD NVMe PCIe RAID 0 e memoria DDR4 fino a 32 GB. La sua GPU è overclockable, VR-Ready e permette ai giocatori di godere delle ultime esperienze di gioco anche in realtà virtuale. Il display IPS FHD da 15.6 pollici e 300 nits con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz (con overdrive a 3 ms.) dà vita ai giochi mentre la tecnologia NVidia G-SYNC mantiene le immagini fluide anche quando i soggetti sfrecciano sullo schermo durante i giochi o i film più movimentati.



Disponibile nei prossimi mesi dell'anno, l'app per smartphone PredatorSense consente di controllare i PC Predator dal cellulare. L'app può agire sulle impostazioni relative a overclocking, velocità della ventola, illuminazione e modalità audio in uso. Gli utenti possono attivare i profili di illuminazione attivi preimpostati sul PC o cambiarli da remoto. Inoltre, possono anche visualizzare e impostare set di macro personalizzate assegnandole a nuovi tasti di scelta rapida.

Predator Triton 900 inoltre supporta Predator RGB Assault, un'app per i giocatori di League of Legends che mostra effetti di illuminazione della tastiera preimpostati mentre i campioni sfruttano le loro abilità speciali.



Predator Triton 900 arriverà nell'area EMEA a marzo a partire da € 4,199.

Predator Triton 500 sarà disponibile in più configurazioni cpu e gpu NVIDIA a marzo a partire da € 2,499.