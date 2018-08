Acer presenta il Predator Triton 900, convertibile 2 in 1 da gaming con schermo 4K UHD

In occasione dell'IFA di Berlino, Acer ha svelato al mondo il Predator Triton 900, un laptot convertibile 2 in 1 dedicato al mondo del gaming e caratterizzato da uno schermo in grado di ruotare di 180 gradi. Il pannello supporta la risoluzione 4K UHD, è touchscreen ed è equipaggiato con la tecnologia G-Sync di Nvidia.

La nuova mobilità di cui è dotato lo schermo permette di avvicinarlo ancor di più al viso mentre lo si usa, una posizione perfetta per le sessioni di gaming più intense, oppure ruotarlo completamente per permettere alle persone situate di fronte a voi di vedere ciò che state digitando o riproducendo.

Ma le novità non finiscono qui: il Triton 900 ospita al suo interno la quarta generazione di Aeroblade 3D, le famose ventole prodotte da Acer, in grado di ottimizzare i flussi d'aria all'interno della scocca e di conseguenza raffreddare ancor più efficacemente i componenti interni e la scocca. Completano il pacchetto una tastiera meccanica ed un trackpad posto lateralmente rispetto alla tastiera, dotato di retroilluminazione ed in grado di far apparire il pad alfanumerico di cui prende il posto.

Acer non ha condiviso alcuna ulteriore informazione sul prodotto: al momento non sappiamo che processore o che GPU monti il Triton 900, se e quando arriverà sul mercato, magari in diverse configurazioni o versioni, ed a che prezzo sarà acquistabile.