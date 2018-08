Acer rivela OJO 500, il nuovo visore per la Windows Mixed Reality

Durante l'IFA 2018 di Berlino è stato presentato il nuovo visore per la Windows Mixed Reality, l'Acer OJO 500. A differenza del predecessore, questo presenterà una comodità maggiore, cuffie integrate e la possibilità di sistemare la distanza delle lenti.

Il nuovo visore sarà venduto al prezzo di 499€ e avrà due tipi diversi di copricapo: uno più morbido e lavabile, comodo per l'uso pubblico del nuovo headset, e uno rigido capace di assicurare un'aderenza più decisa. Un'altra novità che è stata implementata in questa nuova versione del casco è l'opzione di aggiustamento della distanza interpupillare: una ruota, posizionata posteriormente, permetterà di sistemare la giusta distanza tra le due pupille, offrendo un'esperienza più nitida.

Le cuffie presenti nel nuovo Acer OJO 500 sono molto simili a quelle dell'Oculus GO, con una riduzione dei rumori esterni non accentuata ma di buona qualità sonora. Le cuffie saranno presenti solamente nel copricapo rigido, mentre il morbido permetterà di utilizzare delle cuffiette in-ear standard. Le specifiche tecniche rimangono più o meno le stesse: la risoluzione sarà di 1.440 x 1.440 e il refresh rate arriverà a 90 Hz. Il Field of View sarà di 100 gradi, mentre i sistemi di controllo rimarranno gli stessi del precedente modello.

Acer OJO 500 arriverà in Europa a novembre, al prezzo di 499€ (50€ in più del prezzo di lancio del precedente modello).