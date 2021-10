Acer scatenata per il next@acer 2021: 26 nuovi prodotti, proiettori con VRR

Acer ha svelato ufficialmente miriadi di prodotti nel corso dell'edizione 2021 del suo next@acer 2021. C'è un po' di tutto: si va dai notebook ai monitor, passando per tablet, proiettori e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo dedicato un articolo a parte ad Acer Predator Orion 7000, PC da gaming Alder Lake. In questa sede approfondiremo il resto.

Ebbene, mettendo da parte il succitato Predator Orion 7000, ci sono ben 26 altri prodotti. Non si tratta di un refuso: avete capito bene. Più precisamente, sono stati annunciati i portatili Aspire Vero, TravelMate Vero, ENDURO Urban N3, TravelMate Spin P4, Chromebook Spin 514, ChromeBook Enterprise Spin 514, Chromebook 515, Chromebook Enterprise 515, Chromebook 514, Chromebook Spin 314, ConceptD 7 SpatialLabs Edition (c'è il "3D senza occhiali"), ConceptD 3 Ezel e ConceptD 3. Già così siamo a 13 nuovi modelli.

A livello di PC desktop, oltre a Predator Orion 7000, c'è anche Veriton Vero Mini. Per quel che riguarda i monitor, ci sono Vero BR277, Acer CB273U, Acer VE246Q e Nitro XV272U KF. Arriviamo dunque a 18 novità. Non mancano poi la scrivania Predator Gaming Desk, i proiettori 4K Predator GM712, Predator GD711 (come potete leggere sul portale ufficiale di Acer, c'è una modalità VRR, ovvero relativa al refresh rate variabile) e Acer L811. Siamo a 22 prodotti.

Si arriva dunque ai mouse Macaron Vero e Acer Bluetooth Mouse B501. Potreste inoltre voler approfondire il kit tastiera e mouse Bluetooth Acer KM501. Infine, a concludere il tutto c'è il tablet ENDURO Urban T3. Insomma, Acer ha svelato ben 26 nuovi dispositivi.

Come potete ben comprendere, approfondire in questa sede le caratteristiche tecniche di tutti i dispositivi potrebbe non essere esattamente la migliore delle idee. Per questo motivo, vi rimandiamo al sito Web ufficiale di Acer per maggiori informazioni. Tramite quest'ultimo portale potete infatti approfondire i prodotti di vostro interesse. In ogni caso, a corredo della notizia trovate immagini relative a proiettori e altro.